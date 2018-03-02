فــراشَـةْ الــنِّـورْ قصيدة للشيخ محمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على انستغرام قصيدة بعنوان فــراشَـةْ الــنِّـورْ تقول:

فــراشَـةْ الــنِّـورْ حـلَّـتْ فــوقْ وآنــا شـفـوقْ

ودِّي لـقـاها وخـايِفْ إذا قـاربْتها أنْ تـطيرْ

يــبـيـنْ لـلـعـيـنْ مــنـهـا مــاحـوَتـهْ الــعِــروقْ

مــجـاري الـــدَّمْ مـنـهـا والــشَّـرابْ الـنِّـميرْ

فــي لـجَّـةْ الـنِّـورْ يَـظـهِرها غـروبْ وشـروقْ

والصِّبحْ ساكَنْ علىَ طِرْفْ الجناحْ الصِّغيرْ

يـحـاوِلْ الـبَدرْ يـكسَبْ مِـنْ ضـياها سِـروقْ

عَـجـيبَةْ الـوَصـفْ مـلـمَسها حـريـرْ بْـحَـريرْ

والـشَّمسْ مـنها ضـياها وخـايفِهْ مِ الحِروقْ

تـنـقادْ إلـهـا مـثِـلْ الأعـمـىَ ويـقودِهْ بـصيرْ

يـتـداخَـلْ الــنِّـورْ فـيـها شِـبـهْ لـمـعْ الـبِـروقْ

ومـظـلِـمْ الـلـيـلْ دومَــهْ لـيـنْ تـسـري أسـيـرْ

وتْــلَـوِّنْ الـطِّـيـفْ بـالـلُّـونْ الــذي فـيـهْ ذوقْ

لــوحـاتْ رسَّـــامْ بـالـرَّيـشِهْ بــإيـدْ الـخـبـيرْ

لـــي إِنْ تـجـلَّـتْ تــرَحَّـلْ كـــلِّ هـــمٍّ وعــوقْ

كـنِّـي بـهـا تـشـفي الـعوقْ الـقويِّ الـخطيرْ

مـاردِّها الشُّوقْ صوبي ولوُ لها آموتِ شوقْ

ولا إسـتـهَـمَّتْ بــحـالْ الـلِّـي مـقـامَهْ كـبـيرْ

فـكـرَهْ تـجلَّتْ بـقلبي وبـعضْ فـكري يـسوقْ

إلــــىَ الـمـعـانـاهْ عـقـلـي لـلـجـديدْ الـغـزيـرْ