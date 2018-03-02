السيطرة على حريق في بناية قيد الإنشاء بأبوظبي

سيطرت فرق دفاع مدني أبوظبي على حريق في بناية قيد الإنشاء في أبوظبي اليوم (الجمعة) دون أية إصابات .

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشرة و 24 دقيقة من ظهر اليوم ( الجمعة)، يفيد بوقوع حريق في بناية قيد الإنشاء في أبوظبي، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـــدني من مراكز المــــيناء ، والمدينة، ومركز التدخل السريع (الفلاح) وأخمدت الحريق في الوقت المناسب.

كما توجهت دوريات الشرطة المختصة إلى الموقع، وباشرت إجراءاتها في مثل هذه الحوادث».

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي بأن النيران اشــــتعلت بالجزء السفلي من البنايــــة، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت ثم باشرت عمليات التبريد.

وحث الكتبي على اتباع اشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق في المباني قيد الإنشاء وعدم استخدام المواقف الأرضية لتخزين المواد القابلة للاشتعال .

وأوضح أن الفرق المختصة قامت بتأمين الموقع وتسهيل مهام رجال الشرطة بالموقع ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث .