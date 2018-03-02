قرقاش: الموقف الثابت والشفافية والمصداقية هي الثوابت الراسخة لسياسة الإمارات

قال معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الموقف الثابت والشفافية والمصداقية هي الثوابت الراسخة لسياسة الإمارات، وهذا التوجه الواضح يقدره الأصدقاء والشركاء، مؤكداً أن هناك إدراكاً متنامياً بدور السعودية المحوري والقادم وقلق من الدور الإيراني الإقليمي.

وأضاف معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر "زيارة ممتازة الي المملكة المتحدة وفرصة لشرح موقف الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والتطرف والإرهاب، هناك إدراك متنام بدور السعودية المحوري والقادم وقلق من الدور الإيراني الإقليمي".

وأشار قرقاش "قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا واليمن والملف الفلسطيني تحظى باهتمام في مراكز القرار والبحوث، وقناعة تتعزز بأن الإمارات شريك صادق يدرك أهمية أن تتحمل دول المنطقة مسؤوليات أمن واستقرار المنطقة".

واختتم معاليه سلسلة تغريدايته بأن "الموقف الثابت والشفافية والمصداقية هي الثوابت الراسخة لسياسة الإمارات، وهذا التوجه الواضح يقدره الأصدقاء والشركاء، لا نتلون ولا نكذب ولا نلعب على التناقضات، والحصيلة احترام للإمارات وتعاون مع دورها في المنطقة وقضاياها".