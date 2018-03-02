الأرصاد: حالة عدم الاستقرار الجوي تنتهي تدريجياً مساء الغد

استمر سقوط الأمطار يوم أمس في مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة خاصة على المناطق الشمالية والغربية والساحلية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً اعتباراً من مساء يوم غد مع دخول الرياح الشمالية الشرقية، حيث تقل فرصة تكاثر السحب والسحب الركامية على أغلب المناطق.

وشهدت معظم مناطق الظفرة أمس هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة وشملت طريق حميم وحبشان ومدينة زايد والمرفأ والسلع وغياثي، كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على بني ياسر والوثبة والخزنة وليوا ومدينة خليفة وعجمان وبعض المناطق في العين وعلى الجزر وكانت غزيرة على مناطق شعم وغليلة والطويين. كما استمر نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة والتي أدت على تدني الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد تزايد كميات السحب اليوم «الجمعة» ليصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على المناطق الغربية والجنوبية من الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خاصة على البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار أحياناً. أبوظبي ـ البيان