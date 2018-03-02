سحب 1.72 مليون غالون مياه أمطار من شوارع رأس الخيمة

سحبت فرق طوارئ الأمطار بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، 1.72 مليون غالون من مياه الأمطار التي تجمعت بشوارع ومناطق الإمارة المنخفضة، فيما تلقت غرفة العمليات عدداً من بلاغات الأهالي تركزت حول تساقط الأشجار وتراكم المياه أمام المساكن والمساجد، حيث تم التعامل معها وفقاً لتقسيم مناطق الإمارة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن فرق الطوارئ بالدائرة سحبت خلال اليومين الماضيين 1720000 غالون من مياه الأمطار بواسطة 60 تنكر ومضخة لسحب ونقل تجمعات المياه ونقلها إلى محطات المعالجة التابعة للدائرة والاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بشوارع الإمارة.

وأشار إلى أن الشركات الخاصة العاملة بمجال سحب المياه وفرت 20 صهريجاً تحت تصرف غرفة العمليات بالدائرة في حال الاحتياج إليها لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الأهالي وفتح الطرق التي تغلقها تجمعات المياه وخاصة على الدوارات الرئيسية والشوارع المنخفضة، والتي كانت تؤدي إلى اختناقات مرورية خلال الأعوام الماضية.