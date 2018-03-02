بيع 3 عقارات «محجوزة» في أول أيام مزاد رأس الخيمة الإلكتروني

كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تنظيم أول مزاد إلكتروني بالتعاون مع الإمارات للمزادات، لبيع العقارات والمنقولات التي تم الحجز عليها بموجب أوامر قضائية صادرة عن محاكم رأس الخيمة، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي حققته الشركة خلال الأعوام الماضية في بيع المركبات المحجوز عليها.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري أن خطوة المزاد الإلكتروني الذي طبقته محاكم رأس الخيمة لأول مرة، يأتي ضمن حزمة خطوات تستهدف التحول الإلكتروني الكامل لكافة أقسام دائرة المحاكم، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والدائرة في مجال التحول الإلكتروني، مبيناً أنه تم في اليوم الأول للمزاد الإلكتروني طرح 6 عقارات للبيع، منها ثلاثة عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر، وأما بقية العقارات الثلاث تم تأجيل بيعهم لجلسة اليوم التالي على ذات الموقع.

وأوضح الخاطري أن تطبيق المزاد الإلكتروني بالمحاكم يأتي بعد الاتفاقية المبرمة مؤخراً بين دائرة المحاكم وشركة الإمارات للمزادات، وبدورها تتولى الشركة البيع الإلكتروني بمواقعها على الإنترنت، بإشراف ومباشرة كاملة لقضاة التنفيذ عبر رابط الشركة باستخدام الهاتف المحمول والحاسب الآلي.