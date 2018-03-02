مريم المهيري: مواءمة الجهود البحثية خطوة رئيسة لتحقيق الأمن الغذائي

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وأولويات البحوث المتصلة بالأمن الغذائي المستقبلي، تشرف معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، على المركز الدولي للزراعة الملحية (إيكبا)، وهو مركز غير ربحي، يعمل على تطوير الأبحاث الزراعية التطبيقية، بهدف ضمان مواءمة الجهود البحثية الدولية والإقليمية والوطنية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «إن مواءمة الجهود البحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مظلّة وطنية متكاملة، تحدد أجندة البحوث، هي خطوة رئيسة في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة، لتحقيق الأمن الغذائي المستقبلي، الأمر الذي يسهم في توظيف مخرجات البحث العلمي بالطريقة الأمثل، ويسهم في تعزيز الممارسات الكفؤة، وبالتالي، الارتقاء بتنافسية الدولة على المستوى العالمي في مجال أمن الغذاء».

برامج بحثية

ومن جانبها، قالت الدكتورة أسمهان الوافي، المدير العام لإيكبا: «منذ تأسيس المركز في عام 1999، من قبل القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قمنا بتنفيذ برامج البحث من أجل التنمية وتسهيل المعرفة العلمية، ونقل التكنولوجيا في أكثر من 30 بلداً في جميع أنحاء العالم».

وتوجهت الدكتورة بالشكر لحكومة الإمارات، وقالت: «وبفضل الدعم الثابت والمستمر الذي أولته الحكومة الإماراتية، ومصرف التنمية للبلدان الأميركية والجهات المانحة الأخرى، يواصل مركزنا معالجة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في عصرنا ».

وأضافت الدكتورة أسمهان: «كمركز دولي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرفنا دعم حكومة الإمارات العربية المتحدة المستمر لمهمتنا. حيث تتربع مسألة الأمن الغذائي والتغذية في قمة أولوياتنا ومبادراتنا البحثية والتطويرية، وذلك نظراً للأهمية البالغة التي توليها حكومة الإمارات لقضية الأمن الغذائي».