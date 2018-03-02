1.8 مليون مخالفة مرورية سددت في أبوظبي خلال 3 أشهر

انتهت أمس، مهلة الاستفادة من خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50 %، والتي استمرت لمدة 90 يوماً.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أن عدد المخالفات التي تم تسديدها، والتي استفادت من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بلغ نحو 1867728 مخالفة.

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المكرمة التي استمرت لـ 3 أشهر، و بدأ تطبيقها في الأول من ديسمبر الماضي، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 46، واستمرت حتى 28 فبراير الماضي، شملت كل المواد، ما عدا رسوم تخطيط الحوادث «ساعد».

وأكد الخييلي أن المخالفات على نظام المخالفات الاتحادي وبدل حجز المركبات، رجعت إلى قيمتها الأصلية السابقة بعد انقضاء المهلة الممنوحة. ودعا الخييلي، السائقين المستفيدين من التخفيض.