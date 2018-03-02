شما العطار .. ذكاء في مكافحة الحرائق

لم تمر حادثة اختناق الأشقاء الـ 7 بمنطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة في أواخر يناير من العام الجاري، على شما سلطان العطار الطالبة بالسنة الأولى بكلية التقنيا العليا تخصص هندسة إلكترونيات وكهرباء، مرور الكرام، وأدركت بحسها الوطني أنها لابد أن تساهم من خلال تخصصها في إنقاذ المجتمع من أخطار الحرائق وحوادث الاختناق التي تغتال براءة الصغار وتحصد أعمارهم قبل الكبار.

وابتكرت شما جهاز للتنبؤ بالحريق قبل حدوثه بعنوان «بيت ومصنع آمن»، لوعيها وإدراكها بأهمية هذين المكانين. ومن أجل ذلك حرصت العطار على استحداث وسيلة تساهم في حماية هاتين الصناعتين وبالطبع يمكن استخدامها في الفنادق والمولات وأماكن التجمعات، حرصاً منها على حماية ممتلكات الدولة.

فكرة

وتكمن فكرة الجهاز في استحداث حساسات معينة يمكنها اكتشاف تسربات الغاز حتى لو كانت بكميات ضئيلة جداً لا تستطيع الأجهزة العادية اكتشافها، فيقوم على الفور بقطع التيار الكهربائي عن الأجهزة وعن المصنع أو البيت أو المنشآت بشكل عام، ومن ثم يقوم بإضاءة المخارج بالأضواء الموفرة للطاقة ليوضح للأشخاص أماكن الخروج من أجل إنقاذهم.

ويحمل الجهاز الذي ابتكرته العطار ويعمل بطريقة ذكية، ميزة أنه يصدر أصواتاً عالية كلما اقترب الشخص من المخارج ليبين لهم أن هذه الطرقات تقودهم إلى الخارج، بينما يخفت الصوت إذا ساروا بالاتجاه المعاكس، كما أنه يقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة، واحدة لصاحب المنزل أو المصنع وواحدة لمدير المنشأة وأخرى للدفاع المدني والشرطة تحوي نوع الغاز المتسرب ونسبته.

فضلاً عن موقع الحدث ومكان تسرب الغاز أو الدخان، بهدف إنذارهم بالخطر، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

ويمكن تطوير الجهاز ليتم استغلاله في العديد من المنشآت ذات الأهمية، وتهدف شما من ورائه إلى إنقاذ الأرواح والممتلكات والحد من كوارث الحرائق، والوصول إلى بيئة آمنة وخالية من الأخطار.