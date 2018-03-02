«تطوير البنية التحتية» تكرّم المبدعين في ختام شهر الابتكار

كرمت وزارة تطوير البنية التحتية المبتكرين، وذلك في ختام مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد فبراير 2018 شهر الإمارات للابتكار، وتحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل بتعزيز ثقافة الابتكار في مجال البنية التحتية ومنظومة العمل المؤسسي.

وأطلقت وزارة تطوير البنية التحتية خلال شهر الإمارات للابتكار ما يزيد على 26 فعالية ومبادرة ومشروعاً وورشة عمل متخصصة، أبرزها تدشين أول مهندس استشاري آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وعرض تجربة حية لـ «روبوت» مخصص لتنظيف واجهات المباني بشكل آلي.

ومبادرة «شاحنة الابتكار» التي تضم أحدث التقنيات الداعمة لمنظومة الأبنية الخضراء واستدامة المنشآت، فضلاً عن فكرة إنشاء طرق باستخدام مواد معاد تدويرها واستخدام جدران افتراضيه لإشارات المرور وغيرها من المواضيع.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مبنى الوزارة بدبي، بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والموظفين.

وشركاء الوزارة الذين أسهموا في إنجاح الفعاليات، أن فعاليات الابتكار حققت الهدف المنشود منها باستقطاب المخترعين والمبتكرين وأصحاب العقول الابتكارية، وتحفيز الموظفين على السير وفق نهج الابتكار، الأمر الذي يدعم مكانة الوزارة ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأثنى معاليه على ما شاهده من أفكار ابتكارية مصدرها الموظفين، مؤكداً أن الكوادر الوطنية قطعت شوطاً طويلاً في مجال التميز والإبداع، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتبني الجهات الحكومية للمتميزين من أبناء الإمارات، مشيداً بالوقت نفسه بجهود المنظمين والمبتكرين المشاركين في فعاليات شهر الابتكار.

وفي نهاية الحفل كرم معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، يرافقه المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع الأشغال، والمهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري، والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، فرسان الابتكار، والجهات والإدارات التي أسهمت في إنجاح الفعاليات.