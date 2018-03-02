روبوتات وتقنيات تكنولوجية في معرض الابتكارات الشابة

تفقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، معرض الابتكارات الشابة الذي نظمه مجلس الشباب في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ونائبه العميد المهندس عبد الله حميد بن دلموك، والعقيد خالد الشامسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من موظفي شرطة دبي، والطلبة المشاركين في عرض ابتكاراتهم.

واطلع اللواء المري على الابتكارات المتنوعة التي عرضها الطلبة من روبوتات وتقنيات تكنولوجية في مختلف المجالات العلمية سواء الصحية أو البيئية أو النقل أو الاستدامة إلى جانب التطبيقات الذكية، واستمع إلى شرح من مُبتكريها الطلبة حول آلية استخدامها ورؤيتهم المستقبلية لكيفية تطويرها، مثنياً سعادته على اجتهاداتهم وحرصهم على الابتكار والتميز.

وحول الفعالية، أكد الملازم جمال بخيت رئيس مجلس الشباب في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، أن تنظيم فعالية معرض الابتكارات الشابة يأتي تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار بهدف جمع إنجازات الطلبة وابتكاراتهم المتنوعة في مكان واحد يستطيع أفراد الشرطة الاطلاع عليها وتشجيعها، مشيراً إلى أن الطلبة قدموا ابتكارات تدعم الجوانب البيئية والصحية والتكنولوجية المتنوعة وأخرى في مجال الاستدامة.

وأشار إلى أن مجلس علماء شرطة دبي يشارك في الفعالية وسيطلع على ابتكارات الطلبة وسيقيمها وسيرفع تقريراً إلى القيادة العامة حول إمكانية تطويرها ودعم مبتكريها.