«إقامة الفجيرة» تنظم مختبر الابتكار

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - الفجيرة، مختبر الابتكار للجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي في مركز الدراسات والتوثيق بمبنى المركز التجاري.
وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار وتطبيقاً للهدف الاستراتيجي السابع بوزارة الداخلية الرامي إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، بالفجيرة بحضور العميد الدكتور أحمد علي أحمد الصغيري نائب مدير عام الإقامة.
والعقيد عبدالله الصريدي نائب مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة، والمقدم سيف الحمودي مدير إدارة جوازات المنافذ والمكاتب الخارجية ونواب الإدارات ورؤساء الأقسام الرئاسية ومديري الأفرع بالإدارة العامة.
ويهدف مختبر الابتكار على تدريب المشاركين من رؤساء وأعضاء محاور منظومة التميز بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الفجيرة على التفكير الابداعي لابتكار آليات ووسائل وإجراءات تساعد في إعداد وتجهيز وتطبيق مؤشرات المنظومة للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للأفراد والمجتمع وتحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة للمتعاملين.