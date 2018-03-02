انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الصحفيين

انتخب أعضاء جمعية الصحافيين مساء أمس مجلس إدارة جديداً لفترة تدوم سنتين حيث تنافس في الانتخابات 11 مرشحاً على 9 مقاعد في عضوية مجلس الإدارة.

وتضمنت قائمة الفائزين كلاً من: حصة سيف علي المزيود (74 صوتاً)، فضيلة عبد الله المعيني (73 صوتاً)، محمد إبراهيم الحمادي (71 صوتاً)، محمد سعيد محمد الطنيجي (68 صوتاً)، مصطفى إسماعيل الزرعوني (63 صوتاً)، علي الهنوري الظاهري (60 صوتاً)، عبد الله أحمد عبد الله رشيد (59 صوتاً)، عبد الرحمن نقي (57 صوتاً)، آمنة حلوكة الكتبي (51 صوتاً)، ، عمران محمد المازم (50 صوتاً ـ احتياط 1)، علي محمد شهدور (44 صوتاً احتياط 2)، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة الجديد لاختيار رئيس ونائب رئيس الجمعية.

والتأمت الجمعية العمومية العادية في فندق الميدان بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم بحضور مجلس إدارة الجمعية، والأعضاء، حيث تمت مناقشة واعتماد التقريرين الإداري والمالي والموازنة التقديرية للعام الجديد واختيار مدققي الحسابات.

وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 103 من إجمالي الأعضاء العاملين والبالغين 372 عضواً.

وخلال الاجتماع، الذي حضره مندوبا وزارة تنمية المجتمع تم استعراض انضمام 35 عضواً جديداً منهم 14 للعضوية العاملة ووافقت لجنة العضوية على 16 طلباً استوفيت الشروط منها 12 للعضوية العاملة و7 للعضوية المنتسبة إلى الصندوق ليرتفع عدد الأعضاء إلى 1153.