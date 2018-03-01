شرطة دبي تضبط متّهمين بسرقة 1.5 مليون درهم في 12 دقيقة

تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي من ضبط متهمين من الجنسية العربية بسرقة مليون و500 ألف درهم من سيارة من نوع بينتلي في 12 دقيقة حيث تمكّن ضباط مركز القيادة والسيطرة من ضبطهم باستخدام إجراءات الاستجابة الاولى للحالات الطارئة، ولم يتح فرصة للمتهمين التصرف في أي جزء من المبلغ و تم رد الحقوق الى أصحابها.

وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتحرّك السريع لأفراد شرطة دبي في التعامل مع الواقعة وإلقاء القبض على المتورطين في الجريمة بسرعة فائقة، مشيرة إلى أن جاهزية فرق العمل ودوريات الشرطة تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية، وتمكنها من القبض على كل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي يفيد بوجود تعميم على مركبة صالون مطلوبة بتهمة سرقة مليون و500 ألف درهم من سيارة بنتلي.

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فرق عمل وتبين أن السيارة المطلوبة دخلت إلى منطقة جبل علي ثم توجّهت إلى منطقة #جميرا، وتم تحديد مكان تواجدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم التعميم على الدوريات الشرطية المتواجدة في المنطقة لمحاصرتها وضبط من فيها.

وعلى الفور تم إرسال دوريتين شرطيتين إلى مكان توقف السيارة على شارع الوصل ومباغتة من فيها حيث تم إلقاء القبض على الرجلين المتورطين في جريمة السرقة وتم تحويلهما إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهما.