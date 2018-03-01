حمدان بن زايد يأمر ببناء 400 مسكن للمواطنين بالسلع

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ببناء 400 مسكن للمواطنين في مدينة السلع.

تأتي هذه التوجيهات حرصا من القيادة الرشيدة على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتهيئة السكن الملائم بما يعزز من استقرار الأسرة وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للقيام بدورهم تجاه مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمدينة السلع تفقد خلالها عددا من مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها في المدينة وتستهدف تعزيز التنمية وتدعم الاستعداد للمستقبل في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها منطقة الظفرة.

واستهل سموه جولته بزيارة منفذ الغويفات الحدودي وإطلع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين برا عبر المنفذ.

وتفقد سموه مرافق المركز المجهز بشكل كامل بصالات للدخول والخروج التي توفر وسائل الراحة للمسافرين لتمكينهم من أخذ قسط من الراحة قبل مواصلة السفر إلى بلدانهم أو إلى داخل الدولة فضلا عن توافر المرافق العامة ووحدات الإسعاف والأطقم الطبية والدفاع المدني والسلامة والطوارئ وقيام عناصر شرطة المنفذ ودوريات المرور بتنظيم انسيابية الحركة المرورية للمركبات المسافرة عبر البر عموما ومتابعة أي معوقات تواجه المسافرين والعمل على تذليلها فورا.

وزار سموه بعد ذلك ميناء السلع للصيادين وتعرف على الخدمات التي تقدم للصيادين والشركات العاملة في المنطقة ووجه سموه بتوفير جميع الخدمات والمرافق وتحسينها للمرفأ.

وشملت زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عددا من الأراضي السكنية المخصصة للمواطنين إضافة الى تفقد / غابة الشبهانة/ التي تضم أكبر الاشجار المعمرة في منطقة الظفرة وكانت محطة استراحة لأبناء المنطقة خلال ترحالهم حيث كانوا يستظلون تحتها خلال رحلاتهم البرية ثم بعد ذلك يواصلون مشوارهم.

وظلت الشبهانة والتي يقدر عمرها بحوالي 150 عاما ويبلغ محيطها نحو 16 مترا الشجرة الوحيدة التي استعصت وقاومت بشموخها جميع الظروف البيئية من تصحر وجفاف ورياح منذ مئات السنين وكانت معلما يقصده الرحالة والمسافرون وقتها للاستظلال بظلها والنوم تحتها من شدة القيظ والحر الشديد.

وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه قد زار الشجرة في حقبة الثمانينات من القرن العشرين واستراح تحتها لعدة ساعات وأعجب رحمه الله بشموخها وأمر على الفور بأن تروى الشبهانة بواسطة الري الحديث مع إسناد فروعها المائلة خوفا من سقوطها وإعطائها المزيد من العناية لكي تحافظ على اخضرارها وبقائها كما أمر رحمه الله بأن تزرع منطقة الشبهانة بمساحة 301 هكتار بالأشجار المحلية لتكون محمية للحيوانات البرية.

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام جولته في مجلس مدينة السلع عددا من المواطنين في إطار حرصه على متابعة أحوالهم ن والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى آراء ووجهات نظر المواطنين في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم واطمأن على أحوالهم واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ هناك.

ونقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى المواطنين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمام سموهما بتطوير وتنمية مدن منطقة الظفرة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب مشيرا إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

من جهتهم أعرب أهالي مدينة السلع عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عموما وأبوظبي خصوصا وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والمهندس عتيق خميس المزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة والعميد سهيل سعيد الخييلي مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.