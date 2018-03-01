محمد بن زايد يطلع على مراحل إنجاز عدد من المشاريع في جزيرة ياس

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة عدد من المشاريع العمرانية والسياحية التي يتم تنفيذها في جزيرة ياس أبوظبي شملت "خليج ياس" والمشاريع التجارية السكنية في " ياس ويست " و"عالم وارنر براذرز أبوظبي".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته .. أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ماضية في إطلاق المشاريع النوعية التي تحقق فرصا وأنماطا جديدة من النمو السياحي والاقتصادي والمجتمعي والتي تشكل عصب التقدم والتطور في المسيرة التنموية وباعتبارها من المحركات الاساسية والمقومات الضرورية لجعل أبوظبي وجهة مفضلة ومقصدا جاذبا عالميا بتعدد أماكنها السياحية .. و خياراتها الترفيهية التي تسخر لرفاه وسعادة سكان الإمارات وزوارها.

وقال سموه ان التنويع في المقومات التنموية ومصادر الدخل .. مطلب أساسي.. وتطوير المرافق الحيوية وإضافة مشاريع جديدة لمستقبل إمارة ابوظبي مرتكز لتعزيز مسيرة النهضة نحو آفاق جديدة من النمو والريادة والتنافسية .

وأكد سموه أهمية استقطاب المزيد من الصناعات السياحية العالمية والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الذي أصبح جزءا من رؤية ابوظبي 2030 ووضعها على خارطة السياحة العالمية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جزيرة ياس في أن تصبح من بين / 10 / وجهات ترفيهية عالمية فيما يبلغ حجم الاستثمار الكلي للمشاريع التي تم اطلاقها على الجزيرة / 20 / مليار درهم وتقوم شركة الدار حالياً بتطوير 5,000 وحدة سكنية استثمارية في جزيرة ياس.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد رئيس دائرة النقل في ابوظبي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب الاعلامي لحكومة ابوظبي وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال.

وبدأ سموه الجولة من موقع الإنشاءات لمنطقة خليج ياس "ياس باي" واطلع على الاعمال التطويرية حيث سيضم المشروع الضخم 3 مناطق مميزة تشمل منطقة "ياس باي" المصممة كواجهة بحرية ومنطقة ترفيهية نابضة بالحياة؛ والمنطقة الإعلامية التي تضم المقر الجديد لـ twofour54، ومنطقة "ريزيدنسز" التي تحتوي على مجمع سكني حضاري يقدم نمطاً متكاملاً للحياة على جزيرة ياس. وتستثمر "ميرال" 4 مليارات درهم في المرحلة الأولى لتطوير مشروع "ياس باي" الذي تبلغ مساحته 14 مليون قدم مربعة والمقرر استكماله في عام 2019.

وستحتضن هذه الواجهة البحرية والترفيهية رصيفاً بحرياً ترفيهياً، وأكثر من 50 مطعماً، و20 متجراً وموقعاً للعروض الترفيهية الحية، وميدان "ياس أرينا" بسعة 18 ألف شخص والمصمم لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية والثقافية والحفلات، كما يشتمل المشروع على مجمعين فندقيين.

وقد عينت twofour54،"الدار العقارية" للعمل على تطوير مقرها الجديد الدائم في "ياس باي" على جزيرة ياس. ويقدر حجم الاستثمار في المرحلة الأولى من المنطقة الإعلامية الحرة الجديدة بنحو مليار درهم.

بعدها انتقل سموه الىى مشاريع "الدار العقارية" الرئيسية على جزيرة ياس وهو مشروع منطقة استثمارية سكنية، "ويست ياس " حيث يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 4,5 مليار درهم. وسيضم 1,010 فلل مستقلة، ومسجداً، ومدرستين، ، ومرافق رياضية.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سير أعمال التجهيز الداخلية لبعض النماذج السكنية.

وتضمنت جولة سموه كذلك المشروع الترفيهي "عالم وارنر براذرز أبوظبي " ــ الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه مليار دولار أمريكي ويضم ــ/ 29 / لعبة وعرضا و مرفقا ترفيهيا .. إضافة إلى العديد من محلات التجزئة التي تشمل مجموعة واسعة من منتجات "وارنر براذرز" .

واطلع سموه على سير العمل في المدينة الترفيهية التي تضم مرافق تفاعلية ومطاعم متنوعة ومنافذ البيع بالتجزئة المستوحاة من علامة "وارنر براذرز" المعروفة.

يذكر أن جزيرة ياس تحتضن حاليا اثنتين من أبرز المدن الترفيهية في العالم هما " عالم فيراري أبوظبي" و" ياس ووتروورلد" إضافة إلى مجموعة واسعة من المعالم السياحية والترفيهية المميزة الأخرى بما فيها شاطئ ياس و" ياس مول " ومرسى ياس وملعب "ياس لينكس" للجولف وحلبة مرسى ياس التي تستضيف الحدث الرياضي السنوي سباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1" في أبوظبي.

وتمكنت جزيرة ياس في أقل من / 10 / سنوات منذ انشائها أن تصبح وجهة ترفيهية عالمية فيما تقدم الجزيرة حاليا محفظة واسعة من المعالم والمدن الترفيهية التي توفر تجارب متميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.