التحقيق في جودة كريم أطفال يحتوي على قطع صلبة

قالت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبو ظبي ـ إنها تجري تحقيقا بشأن جودة كريم يستخدم للأطفال اثبتت نتائج التحليل المخبري لبعض العينات منه عدم مطابقتها لمعايير الجودة وذلك لوجود قطع صلبة لامعة مربعة الشكل ذات حواف غير متناسقة في إحدى التشغيلات، ووجود حبيبات في التشغيلة الأخرى، لافتة إلى أن هذا المنتج غير مسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة، ولكن تم توزيع التشغيليتين في بعض المنشآت الصحية في أبو ظبي.

وقررت دائرة الصحة سحب تشغيلتين من كريم (ABCDerm change intensif) المصنع من قبل شركة "Bioderma" الفرنسية تحمل رقمي: (27961) تاريخ انتهاء الصلاحية: أكتوبر ،2019 و (A 22961) بتاريخ انتهاء صلاحية: أغسطس 2019.

وطلبت الدائرة من الصيدليات إعادة التشغيلتين المذكورتين إلى المصدر في حال توفر هذه المنتجات لديهم، وعلى المورد التوقف فورا عن بيع أو توزيع المنتج في إمارة أبو ظبي إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق بشأن جودة المنتج.

يشار إلى أن الكريم يستخدم لمعالجة بشرة الرضع والأطفال من طفح الحفاضات والتهابات الجلد وإزالة الاحمرار وتخفيف التهيج، وتحسين طبقة الجلد من خلال تسريع عملية تجديد البشرة.