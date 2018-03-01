"صحة أبوظبي" تحذر من منتجات مقلدة للفياجرا وسنافي بالأسواق

حذّرت دائرة الصحة ـ الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ـ من استخدام منتجين مقلدين تم العثور عليهما في أسواق أبوظبي، حيث قام مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بفحصهما وتحليلهما، وتبين أن المنتجين ليسا من صنع الشركات الأصلية.

وأكدت دائرة الصحة أن المنتجات التي تم العثور عليها نسخ مقلدة من الأدوية ذات العلامات التجارية حبوب فياجرا 100 مليجرام من صنع شركة "فايزر" وحبوب سنافي 20 مليجرام من صنع شركة "سبيماكو" وهي مسجلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وذكرت الدائرة أن مواصفات المنتجات المقلدة التي يتم تصنيعها من قبل الشركات وفق البيانات المطبوعة على عبوة المنتج (Viagra 100 ml tablet) الشركة المصنعة "pfizer" تشغيلة رقم (4024803) تاريخ الانتهاء ديسمبر 2019، وكذلك منتج "Snafi 20 ml tablet" رقم التشغيلة (76490) تاريخ الانتهاء يناير 2018 أو أغسطس 2016.

وطلبت دائرة الصحة من مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات باتخاذ إجراءات فورية وتوخي الحذر وعدم تداول وبيع هذه الأدوية المقلدة من خلال سلسلة التوريد لديهم، وشراء المنتجات من الوكلاء المعتمدين فقط لتقليل فرص تعرض المرضى للمنتجات المقلدة.

كما شددت على ضرورة الإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة أي منتج صيدلاني على الهاتف (02.4193598).