حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي - دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي- دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة النادي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويضم مجلس إدارة النادي: سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً للرئيس، والأعضاء: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وخليفة سعيد سليمان، وسامي أحمد ضاعن القمزي، واللواء محمد أحمد المري، وعبدالله محمد البسطي، وهشام عبدالله القاسم، وأحمد محمد بن حميدان.

وأعرب سمو رئيس النادي عن أمنياته لمجلس الإدارة الجديد بالتوفيق في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لمستقبل النادي والإنجازات الرياضية المُنتظرة منه بعد أن قرر سموه دمج الأندية الثلاثة، بما يتناسب مع ما تشهده دولة الإمارات من نهضة وتطور في شتى الميادين.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق كل الطموحات والآمال التي تنتظرها جماهير الأندية الثلاثة، والتي أصبحت تحت راية نادٍ واحد وهوية واحدة، ومضاعفة الجهد لضمان أعلى درجات التميز الرياضي للنادي وترسيخ مكتسباته مجتمعة والمحافظة على انجازاته المختلفة والارتقاء بالقدرات التنافسية للنادي، وصولاً إلى منصات التكريم المحلية والدولية وحصد البطولات على المديين القريب والبعيد.

وكان سموه قد اطلع إلى تقرير مُفصّل عن عمل اللجنة العليا لدمج الأندية الثلاثة برئاسة خليفة سعيد سليمان، وما قامت به فرق العمل المختلفة في شأن بحث متطلبات النادي الجديد، حيث أثنى سموه على عمل اللجنة مع إنجازها بالمهام الموكلة إليها ووضعها الآليات الكفيلة بتنفيذ الدمج، وما قدمته من جهود لتلبية متطلباته والوفاء بمهام نقل الحقوق والالتزامات المادية والمعنوية والاستثمارية.