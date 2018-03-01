الجواز الإماراتي يتقدم 11 مرتبة على مؤشر هنلي

تقدم جواز السفر الإماراتي 11 مرتبة وفقا لمؤشر مؤسسة هنلي آند بارتنرز، المتخصصة في برامج الهجرة، لتواصل بذلك صدارتها إقليميا وتتقدم إلى المركز السابع والعشرين عالمياً.

وقالت المؤسسة تعليقا على المؤشر إن دولة الإمارات لا تزال تشكل مثالا رائدا على حرية السفر في الشرق الأوسط، حيث تقدمت 34 مرتبة في مؤشر هينلي خلال العقد الماضي، و 11 مرتبة في العام الماضي لوحده. وهي توفر الآن لمواطنيها حرية الوصول إلى 140 وجهة حول العالم بلا تأشيرة.

وارتفع مؤشر الامارات إلى المركز السابع والعشرين بعد أن أعفت الصين وايرلندا في وقت سابق من هذا العام مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة.

كما وقعت الدولة مؤخرا اتفاقية للإعفاء المواطنين من التأشيرة المسبقة مع بوركينا فاسو، ومن المقرر ان تدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة.

وفي الفترة ما بين عامي 1999 و 2018، رفعت حوالي 45 دولة مختلفة القيود المفروضة على تأشيرات الدخول للمواطنين الإماراتيين، مما ساعد على رفع مستوى الأداء لدولة الإمارات العربية المتحدة على المؤشر.

وقال ريان كامنغز، رئيس مؤسسة سيجنال ريسك الاستشارية المتخصصة – تعليقا على نتائج المؤشر، إن النمو الإيجابي المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة على المؤشر في الواقع ليس مفاجئا فمسارها العام يدل على استقرارها السياسى الراسخ داخل المنطقة.