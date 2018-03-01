عملية جراحية من دبي لمريض في فنلندا عبر البث المباشر

كشف الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، واستشاري أمراض القلب والقسطرة، أن فريقاً طبياً من مركز القلب بالشارقة سيجري 9 عمليات نوعية ومتخصصة، ستنقل بصورة مباشرة لمؤتمر كهرباء وفسيولوجيا القلب الرابع، والذي سيعقد في دبي في الثاني والثالث من مارس المقبل، برعاية عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضح النورياني، إن من بين العمليات عملية كي لمريض بأحد المستشفيات في فنلندا بينما سيكون المعالج موجودا في قاعة المؤتمرات بدبي وسيتم تحريك الإنسان الآلي الذي سيجري العملية عن طريق النقل المباشر من دبي.

كما أن الحالات التي ستجرى لها العمليات متعددة الجنسيات من مواطنين ومقيمين، ومتفاوتة الأعمار، والتي تتراوح ما بين 48 - 77 عاماً، إضافة إلى اختلاف طريقة العلاج بين الحالات، كما تختلف عن مثيلاتها التي أجريت من قبل.

وسيعقد في فندق جراند حياة الخور، وبمشاركة 300 استشاري وأخصائي وطبيب عربي وعالمي من 15 دولة، ويعدون خبراء عالميين لأمراض اضطرابات ضربات القلب، مبيناً أن المؤتمر يعد إضافة مهمة في المجال التخصصي لكهرباء وفسيولوجيا القلب نتيجة للورش التعليمية والحلقات النقاشية والفعاليات المصاحبة لها وذلك للتعرف إلى كل ما هو جديد في عالم كهربة القلب.

كما يتم خلاله التركيز على أحدث التقنيات في إجراء عمليات القسطرة القلبية، إضافة إلى زراعة بطاريات وصواعق على الهواء مباشرة من خلال 3 غرف عمليات قسطرة بمركز القلب بمستشفى القاسمي، مبيناً أن تكلفة العلاج للحالة الواحدة قد تصل لنحو 50 ألف درهم، حيث تتخطى مثيلاتها من العمليات حاجز الـ 80 ألف يورو، غير تكلفة السفر وعنائه.

كما أن هناك 6 حالات ستجري لها العمليات ضمن مبادرات (عام زايد الخير) وبدعم من الجمعيات الخاصة والشركات الراعية، الأمر الذي وجد قبولاً من قبل المرضى وذويهم لعدم مقدرتهم على تحمل النفقات.

من جهته أكد الدكتور محمد مجدي استشاري ورئيس وحدة كهربة القلب في مستشفى القاسمي أن هناك ثلاث غرف للعمليات ستقوم بنقل الحالات مباشرة يتم خلالها زرع أصغر بطارية عالمياً تم استخدامها في المستشفى من قبل، واستخدام جهاز مسح وتخطيط ثلاثي الأبعاد وغيرها من الأجهزة المتطورة، لافتاً إلى أن القسم خلال العامين الماضيين زرع 26 بطارية دقيقة وتكللت بالنجاح.