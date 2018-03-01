الإمارات تدشن أول مهندس آلي عالميا يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشف معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، النقاب عن أول مهندس استشاري آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تسجيله للحصول على براءة اختراع عالمية، للاستفادة منه بدعم منظومة العمل المؤسسي بالوزارة التي تعتبر الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية.

دعم

وأكد معاليه أن اختصاص المهندس الآلي يتمثل في دعم عملية اتخاذ القرار والتقليل من المخـاطر، كما تشمل مجالات عمله الإجراءات والعمليات، وتخطيط المشاريع، والتصميم والإشراف خلال مراحل التنفيذ، مشيرا معالي الوزير إلى أن مثل هذه المبادرات الابتكارية تندرج في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق الريادة العالمية، ودعم توجه الدولة في ذلك المجال.

كما اطلع معاليه في إطار احتفاء وزارة تطوير البنية التحتية بـ «شهر الإمارات للابتكار»، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «الابتكار يبدأ بك»، وحضره المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والموظفون، على أبرز المشاريع الابتكارية التي تدعم منظومة عمل الوزارة وتحقق السعادة لمتعامليها، وتتمثل في الطباعة ثلاثية الأبعاد للجسور ودورها في توفير الوقت، إلى جانب مبادرة استخدام الطائرة بدون طيار في مشاريع البنية التحتية (الرفع المساحي والتعداد المروري)، وتصميم تقاطعات الطرق بطريقة مبتكرة، والروبوت المخصص لتنظيف واجهات المباني.

الأسرع

وشهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، تجربة حية لـ (روبوت) من اختراع المواطن أحمد علي الشحي، وهو مخصص لتنظيف واجهات المباني بشكل آلي، حيث يعتبر أسرع بمقدار 10 أضعاف من الطرق التقليدية، وبمعايير جودة وأمان وخصوصية عالية، وقد نال الروبوت براءة اختراع كمنتج إماراتي ينافس أفضل الأجهزة العالمية المستخدمة في هذا التخصص.

ويتميز الـ «روبوت» بقدرته على تنظيف 300 متر مربع في الساعة الواحدة، ويتم تنظيف ما بين 30 و40 متراً مربعاً بالطرق التقليدية خلال الزمن نفسه، فضلاً عن استهلاكه كمية مياه أقل بكثير من الطرق المعتادة، إلى جانب مواصفات الأمان، كونه يتم التحكم فيه عن بعد، دون الحاجة إلى وضع العنصر البشري بداخله، والصعود به لارتفاعات شاهقة.

تقاطعات مبتكرة

كما شملت المبادرات الابتكارية التي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية خلال الأسبوع الرابع لشهر الإمارات للابتكار تصميم تقاطعات الطرق بطريقة مبتكرة، كما عرضت كذلك «شاحنة الابتكار» التي تضم أحدث التقنيات الداعمة لمنظومة الأبنية الخضراء واستدامة المنشآت، حيث قامت الشركة المالكة للشاحنة بتطبيقها كتجربة حية على مبنى ديوان الوزارة في دبي للوقوف على كفاءتها ومقدرتها على خفض استهلاك الطاقة، ورفع معدلات السلامة بالمباني عبر إمكانية التحكم بالمبنى عن بعد.