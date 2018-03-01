قرقاش: الإمارات الشريك الأول عربياً لبريطانيا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا تاريخية وتتجدد وتتطور، مشيراً إلى أن الإمارات هي الشريك الأول عربياً والحادي عشر عالمياً.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال: «أتممنا اليوم (أمس) الاجتماع 17 لفريق العمل الإماراتي البريطاني».

وأضاف: «الإمارات الشريك الأول عربياً و11 عالمياً لبريطانيا، بتبادل تجاري يفوق 20 مليار دولار، وجالية من 120 ألف مقيم، ومليون ونصف مليون سائح بريطاني، علاقة تاريخية تتجدد وتتطور».