منح منتسبي القوات المسلحة خصماً 50 % في فنادق «الحبتور»

وقعت القوات المسلحة أمس مذكرة تفاهم مع مجموعة الحبتور بدبي ضمن بطاقة «حماة الوطن» إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية التي تم إطلاقها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين.

ونصت المذكرة على منح منتسبي القوات المسلحة ممن لديهم بطاقة حماة الوطن خصماً 50 في المئة في جميع الفنادق التابعة لمجموعة الحبتور داخل وخارج الدولة وخصماً خاصاً على عرض «لابيرل» المائي والمطاعم التابعة للفنادق وخصماً 20 في المئة على أسعار الشقق السكنية في مشروع الحبتور سيتي في مجموعه الحبتور.

وتحرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بأبناء الإمارات لا سيما أبناء القوات المسلحة الذين يشكلون درع الوطن وسياج الأمة المنيع، وتقديراً لدورهم الإيجابي الفاعل في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته وسيادته.

وتهدف القوات المسلحة من خلال إصدار بطاقة «حماة الوطن» إلى تحقيق الدعم وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات العسكرية والتجارية إضافة إلى توفير أفضل الميزات وأحسن المستويات الخدمية لمنتسبيها لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية المتنوعة من خلال إقامة شراكات فاعلة وناجحة مع المؤسسات التجارية المختلفة.

الجدير بالذكر أن بطاقة «حماة الوطن» بطاقة امتيازات وخصومات تمنح حصرياً لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين ولا تحمل أي صفة مصرفية أو ائتمانية ويقتصر استخدامها لدى الجهات والشركات والمؤسسات المعتمدة من قبل القوات المسلحة للحصول على تلك الامتيازات والخصومات وتمنح لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة ممن أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن ستة أشهر.