«التقنية» وصندوق الوطن يتعاونان لدعم مهارات الطلبة البحثية

وقّعت كليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، مذكرة تفاهم مع «صندوق الوطن»، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين على مستوى الابتكار والبحث العملي وتطوير الأفكار.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد تاج الدين القاضي مدير صندوق الوطن، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسات العمل المختلفة ومن مركز «سيرت»، حيث يمثل «صندوق الوطن» مبادرة مجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين والهادفة لتجسيد رؤية القيادة الحكيمة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وذلك من خلال تبني الأفكار والمشاريع الريادية لدعم التنمية المستدامة.

ووفقاً لمذكرة التعاون سيقوم صندوق الوطن بتوفير الدعم والتمويل للباحثين من طلبة الكليات، وسيعمل على توفير برامج التدريب والتوجيه والإرشاد المهني لهم، كما سيقوم الطرفان بإطلاق عدد من المبادرات المحفزة التي من شأنها تشجيع الباحثين والطلبة الإماراتيين في الإقبال على الأبحاث التطبيقية ضمن القطاعات الحيوية.

كما سيتعاون الطرفان في مجال الابتكار من خلال التنسيق مع فريق دعم الابتكار بالكليات لتبني ورعاية الأفكار الإبداعية المبتكرة المقدمة من الطلبة، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى مشروعات ملموسة ودعمهم في تنمية مشاريعهم.