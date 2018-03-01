سعود القاسمي يستقبل السفير البحريني

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن أمنياته للسفير البحريني بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مثنياً سموه على جهوده خلال فترة عمله بالدولة في تعزيز أواصر العلاقة الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وحضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

حفل

إلى ذلك، يشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة اليوم، الحفل الختامي للدورة الـ 18 من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وذلك في قاعة المركز الثقافي برأس الخيمة. وسيقام الحفل بحضور الشيوخ والمسؤولين ومديري الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية والفائزين وأهاليهم.

وقال أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه: إن الحفل الختامي يقام سنوياً بحضور ورعاية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والذي يحرص سنوياً على تكريم الفائزين بنفسه لتشجيعهم وتحفيزهم ودعمهم لإكمال مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم وتتويجهم لتميزهم وتألقهم. ودعا أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة أفراد المجتمع كافة لحضور الحفل الختامي، للمشاركة في فرحة تتويج الموهوبين ومشاركة المتسابقين وأهالي المتسابقين أفراحهم في هذا الحدث الكبير.