عمار النعيمي: الشباب ثروة الوطن

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بما وصل إليه شباب الإمارات من مستويات تعليمية عالية وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات على المستويين المحلي والعالمي، وحرصهم على مواصلة التعليم العالي ما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدا أن الشباب هم ثروة الوطن وصناع المستقبل.

جاء ذلك خلال تسلم سموه بمكتبه في ديوان الحاكم نسخة من أطروحة الدكتوراه التي قدمها المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في جامعة أبوظبي وتحمل عنوان «دور السياسات العامة في تشجيع القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من منظور أصحاب المصلحة» والتي تتضمن سبعة فصول.

ودعا سموه الشباب لمواصلة طلب العلم والاستمرار في البحث عن رسائل علمية جديدة وموضوعات ذات أهمية يستفيد منها أبناء الوطن وإصدار المزيد من المؤلفات والأبحاث التي يمكن للدارسين والباحثين الاستفادة منها في خدمة تطوير الأداء والتميز في تنفيذ المشاريع والسياسات الحكومية، مضيفا أن هناك الكثير من الجوانب في المجتمع الإماراتي يجب البحث فيها وتقصي الحقائق عنها وتسليط الضوء عليها.. مؤكدا وجود تاريخ وحضارة عظيمة لدولة الإمارات يجب على الدارسين تقديم رسائل علمية حولها لإطلاع العالم عليها.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي أن مفردات هذه الرسالة تقدم تحليلا موضوعيا وعلميا لدور السياسات العامة في تغيير سلوك الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو انفتاح اكبر وعمق في تنفيذ المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر على أصحاب المصلحة وعلى تنافسية القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات.