منصور بن زايد ورئيس مجلس النواب المصري يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الرئاسة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً، بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وفارس المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة ومحمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وجمعة علي الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسية.