أمطار غزيرة تنعش أجواء رأس الخيمة

انضمت لقطات تنظيم رجال شرطة رأس الخيمة لحركة سير المركبات على اشارة الرمس المرورية بعد حدوث عطل بها، إلى مشاهد اللوحة الطبيعية التي رسمتها نزول الشلالات وجريان الأودية والشعاب الجبلية بمناطق الإمارة نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة التي حولت المناطق البرية إلى وجهة استثنائية لاستقبال الأهالي والسياح.

وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

من جانبها حذرت شرطة رأس الخيمة في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السائقين بضرورة الانتباه والحذر أثناء قيادة المركبات، خصوصاً أثناء سقوط الأمطار، وتخفيف سرعة المركبات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية لتفادي وقوع الحوادث المرورية.