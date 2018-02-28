محمد بن راشد: قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات القادمة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بديوان الرئاسة أقر خلاله عدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات القادمة ترسيخا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعما للقطاعات الصناعية والتجارية واستقطابا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أن تنافسية دولة الإمارات هي أولوية بالنسبة لحكومة الإمارات .. والفترة القادمة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة .. ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية.

كما أقر سموه اليوم أيضا الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وقال إن هدف الاستراتيجية تطوير تصاميم حكومية مستقبلية وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان.

وأوضح سموه أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء. وقال إن "هدفنا تغيير نمط التفكير في القطاعين الحكومي والخاص نحو ابتكار حلول للمستقبل".

كما ناقش سموه اليوم مشروع قانون لتنظيم السكك الحديدية، والذي سيعمل على ضمان إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية في الدولة وتعزيز خيارات التنقل للسكان، واعتمد اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن تنظيم المنتدى العالمي للبيانات، واستضافة الدولة له في 2018.