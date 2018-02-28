«دورة حياة المركبة» يبدأ في الربع الأول 2018

قدمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ضمن مشاركتها في النسخة الأولى من مبادرة «دبي 10X» مشروع «إدارة دورة حياة المركبة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018.

والذي يهدف إلى إيجاد منصة إلكترونية توفر نافذة موحدة هي الأولى من نوعها ﺗﺠﻤﻊ كافة اﻷﻃﺮاف المعنية ﺑﺪورة حياة المركبة من ﻣﺰوّدي اﻟﺨﺪﻣﺎت، واﻟﺒﻨوك والمؤسسات المالية، ومزودي قطع الغيار، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إلى جانب المؤسسات الحكومية والأفراد.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إن الهيئة ستبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسنقوم بالتفعيل التجريبي له، وسنعمل بصورة مستمرة على تطويره حتى 2020 وهو الموعد المستهدف للإطلاق الكلي بعد تجربة نظام البلوك تشين، مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية ستساعد في إنشاء شبكة الأعمال وتحديد خارطة الطريق، ومعرفة التحديات القانونية والتقنية التي يجب مراعاتها على المدى الطويل للمشروع.

ويعد مشروع هيئة الطرق والمواصلات واحداً من 26 مشروعاً قدمتها 24 جهة حكومية في دبي ضمن مشاركتها في مبادرة «دبي 10X» والتي اعتمدت من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حيث قامت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً

وأكد الطاير أن مبادرة «إدارة دورة حياة المركبة» التي تستخدم تقنية البلوك تشين، تعد أول منصة حكومية على مستوى العالم تعزز المكانة الريادية لدبي كمركز مستقبلي لسوق السيارات إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: نعمل على تطوير ﻣﻨﺼﺔ حكومية موحدة تشمل جميع الأطراف بما فيهم أﺻﺤﺎب المؤسسات الناشئة ورجال اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪد في مجال صناعة وتجارة المركبات.

وتقدم المنصة ﺧﺪﻣﺎت مبتكرة ومعلومات موثوقة، وستوفر اﻟﻤﻨﺼﺔ لمستخدميها فرصة الاستفادة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت المبتكرة والمعلومات المفصلة لمعرفة حالة المركبات مما يعزز الشفافية واﻟﺜﻘﺔ في إبرام العقود والتعاملات ضمن القطاع ويسهم في تجنب المنازعات، وتقليل التكلفة والوقت اللازم لإتمام التعاملات وتقديم تجربة أفضل للمتعاملين.

كما ستشكل أيضاً مظلة تجمع أصحاب العلاقة، وتتيح للشركاء الحاليين والجدد الانضمام إليها لترسيخ مكانتها كمصدر إقليمي وعالمي موثوق للمعلومات عن المركبات.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على تعزيز تجربة المتعاملين من خلال العمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجههم، وتوفر تقنية البلوك تشين شبكة آﻣﻨﺔ وموثوقة من قبل أصحاب العلاقة في قطاع السلع والخدمات، وستعزز المنصة تجربة المتعاملين في جميع مراحل امتلاكهم للمركبات الخاصة بهم.

وأضاف: تغطي المرحلة الأولى من اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺟﻤﻴﻊ المركبات المسجلة في إمارة دبي، وستوسع لاحقاً لتشمل المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستعمل الهيئة في مرحلة لتوسيع نطاق تطبيقها على المستوى العالمي لترسيخ ريادة دبي في تجارة المركبات إقليمياً وعالمياً، حيث ستوفر المنصة قاعدة بيانات شاملة، وفرص كبيرة للشركات ورجال اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪد من خلال الانضمام إليها والاﺳﺘﻔﺎدة من ﺧﺪﻣﺎتها الجديدة والمبتكرة.

من جانبه؛ قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «شهدنا من خلال منصة القمة العالمية للحكومات إطلاق مرحلة جديدة من مستقبل قطاع النقل من خلال إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمبادرة هيئة الطرق والمواصلات .

والتي تعد بمثابة إشارة بدء بالعمل على ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات في قطاع النقل والمواصلات والخدمات المساندة له وتحويله إلى واقع ملموس في دبي خلال 24 شهراً المقبلة».

وأضاف: «تحولت تطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي إلى ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الحكومية المستقبلية وستتمكن دبي من خلال سلسلة الخدمات الاستباقية التي تقدمها مبادرة «دبي 10X» من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للجهات المشاركة وتسريع تحقيق رؤية دبي 2020»