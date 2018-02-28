حامد بن زايد يطّلع على أبرز تقنيات «يومكس»

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» 2018 الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بجولة داخل المعرض تفقد خلالها عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية والشركات المشاركة بالمعرض.

واطلع سموه على أحدث ما تعرضه الشركات من تقنيات وأجهزة متطورة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

واستمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من العارضين إلى شرح موجز عن أبرز الأنشطة والمشاريع وأهم الصناعات الحديثة التي تعرضها الشركات وخططها المستقبلية فيما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة.