البواردي يزور معرض «يومكس»

تفقد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع صباح أمس معرض «يومكس 2018» وزار عدداً من الأجنحة الوطنية والعالمية المشاركة.

كما شهد معالي محمد بن أحمد البواردي العروض الحية الداخلية للشركات المشاركة والتي برزت من خلالها القدرات والإمكانيات المميزة والمتطورة للأنظمة غير المأهولة وأنظمة المحاكاة والتدريب.

واطلع معاليه خلال جولته على أحدث ما تعرضه الشركات من تقنيات وأجهزة متطورة في مجال تصنيع وصيانة الأنظمة غير المأهولة المستخدمة في الأغراض المدنية والعسكرية.

وتبادل معالي وزير دولة لشؤون الدفاع خلال زيارته الحديث مع رؤساء الشركات حول أهم ما تعرضه شركاتهم من أنظمة وما تعكسه مشاركتهم في معرض يومكس هذا العام.

رافق معاليه في الجولة عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.