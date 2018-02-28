انطلاق العروض الحية لمعرض «يومكس»

شهد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، أمس، انطلاق العروض الحية لمعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» بمدينة العين.

حضر انطلاق العروض اللواء الركن محمد مراد حسن البلوشي، رئيس هيئة الإمداد، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسئولين والمشاركين في المعرض.

تضمنت العروض الجوية مرحلة إقلاع الطائرات بدون طيار، ونقلها الصورة الجوية المستهدفة من مسافات بعيدة، وشارك فيها 9 شركات لعرض أبرز أنظمة الطائرات بدون طيار، كما شاركت «طائرة إس 100» النمساوية والمطورة من شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية التي يمكنها العمل إلى ارتفاع أقصاه 18000 قدم، وتصل مدة البقاء في الجو إلى ما بين 6 و10 ساعات.