محمد بن زايد يتفقـد الأجنحـة الوطنية والأجنبية في «يومكس» و«سيمتكس»

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2018» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أمس.

وشملت الجولة عددا من الأجنحة الوطنية والأجنبية، حيث تعرف سموه على الأنظمة والتقنيات غير المأهولة التي يختص «يومكس» بعرضها، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

واستمع سموه من العارضين إلى شرح موجز حول أبرز الأنشطة والمشاريع وأهم الصناعات الحديثة التي تعرضها الشركات وخططها المستقبلية فيما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة.

وتبادل سموه مع المسؤولين والعارضين الحديث حول أهمية مثل هذه المعارض النوعية في إبراز أحدث الابتكارات والتقنيات لقطاع الأنظمة غير المأهولة وتوظيفها لصالح أمن واستقرار وتقدم المجتمعات.

وتوقف صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عند جناح جامعة خليفة..حيث استمع لشرح من الدكتور عارف الحمادي مدير الجامعة حول أهم المشاريع والابتكارات التكنولوجية التي نفذها طلبتها..

ومنها «نظام المسح الواسع» الخاص بمراقبة التجمعات والفعاليات التي تشهد وجود عدد كبير من الجمهور، فضلاً عن مجموعة من الرادارات وأجهزة المسح المتطورة.

بعدها انتقل سموه إلى جناح معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث اطلع على مشروع «الذراع الآلية» الخاص بإدارة مستودعات الإمداد والتمويل وعملية التسلم والتسليم، ويستهدف خفض القوى العاملة وتكاليفها في الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإمداد والتسليم إلى 40 في المائة.