محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص التهاني لجلالته وللشعب المغربي الشقيق بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته في فرنسا.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الله تعالى أن يديم على العاهل المغربي موفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة دوره المعهود في قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة المغربية الشقيقة. وتمنى سموه للشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.