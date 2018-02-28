29 صفقة لقواتنا المسلحة بـ878.3 مليون درهم

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة الثالثة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2018» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ بلغ عدد الزائرين للمعرضين 12400 زائر، ومن المقرر أن تقام الدورة الرابعة في عام 2020.

وأعلنت القوات المسلحة أن عدد الصفقات التي أبرمتها مع الشركات الوطنية والعالمية بلغ 29 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 878 مليوناً و371 ألف درهم خلال الأيام الثلاثة للمعرضين.

عروض

وشهد اليوم الختامي إقامة عروض حية خارجية مميزة للطائرات بلا طيار في مطار العين الدولي، بمشاركة 9 شركات محلية وعالمية، وفي مقدمتها شركة أداسي التي استعرضت قدرات أنظمتها غير المأهولة الجوية في القيام بحركات المناورة الجوية التي تًبرز المستوى العالي الذي تتميز به هذه الأنظمة، إضافة إلى قدرتها على التصوير الجوي العالي الدقة، ومتابعة الأهداف وأعمال المراقبة بكفاءة عالية.

وبلغ عدد الصفقات التي أبرمتها القوات المسلحة في اليوم الأخير 10 صفقات بقيمة 294.2 مليون درهم مع ثماني شركات محلية وعالمية، شملت كلاً من شركة «أداسي» الإماراتية بقيمة 70.7 مليون درهم لتجديد عقد المساندة الفنية والدعم الفني لأنظمة الطائرات بلا طيار «السبر» لمدة 24 شهراً.

ومع شركة «دينيل داينامكس» من جنوب إفريقيا بقيمة 14.7 مليون درهم لزيادة المخصص المالي لعقد المساندة الفنية لأنظمة الطائرات بلا طيار «السيكر 2»، وعقد بقيمة 122.1 مليون درهم مع شركة «ترست إنترناشيونال» الإماراتية لصيانة وتصليح طائرات الناتو 100 BLACK HORNET PRS، وعقد مع شركة «سي إيه إي» الكندية بقيمة 130 مليوناً و391 ألف درهم.

كما تم إبرام عقد مع شركة «إنفوكس سيميوليشن آند تراينينج» السويسرية قيمته أربعة ملايين و285 ألف درهم لزيادة المخصص المالي لعقد المساندة الفنية لأنظمة الطائرات بلا طيار السيكر 2، وعقد مع شركة «دينيل داينامكس» من جنوب إفريقيا قيمته 11 مليوناً و40 ألف درهم لزيادة المخصص المالي لعقد المساندة الفنية لأنظمة الطائرات بلا طيار السيكر 2.

وعقد مع شركة «كمبيوتر آند باور تكنولوجي» الإماراتية قيمته 719 ألف درهم لشراء نظام تدريب محاكاة لأجهزة تفتيش الأمتعة والحقائب مع مكملاته.

وعقد مع شركة «جيه إس سي» الروسية قيمته 5.6 ملايين درهم لشراء وتوريد جهاز محاكاة صواريخ «اليجلا»، وعقد مع شركة «إنسيتو» الأميركية قيمته 22 مليون درهم لشراء أربع طائرات مسيرة نوع «انتجريتر»، وأخيراً عقد مع شركة «أداسي» الإماراتية قيمته 34.6 مليون درهم لشراء قطع غيار لأنظمة طائرات بلا طيار.

يشار إلى أن صفقات اليوم الأول بلغت قيمتها 291.6 مليون درهم (10 صفقات)، كما بلغت قيمة صفقات اليوم الثاني 292.5 مليون درهم (9 صفقات).

مشاركة قياسية

وشهد اليوم الأخير إقبالاً كثيفاً من قِبل المهتمين على مختلف الأجنحة التي شملت العديد من المعروضات، إذ اطلع الزوار خلال الأيام الثلاثة الماضية على أحدث الابتكارات العالمية في مجالات الأنظمة غير المأهولة لشركات محلية وعالمية، إلى جانب أجهزة وتكنولوجيا التدريب الافتراضي والمحاكاة.

وسجلت الدورة الثالثة للمعرضين مشاركة دولية قياسية من كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والمتخصصين، وهي المشاركة الكبرى، إذ ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 34 دولة مقارنة بـ23 دولة في عام 2016 بنسبة نمو 24%.

كما ارتفعت المساحة الكلية للمعرضين من 13 ألف متر مربع في عام 2016، لتصل إلى 17 ألف متر مربع لتسجل نسبة نمو 25%، كما ارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الثالثة، ليصل إلى 122 شركة محلية ودولية، وتمت تغطية المعرضين من خلال 419 إعلامياً دولياً ومحلياً.

وتم تنظيم العديد من الجلسات، شارك فيها عدد من القادة العسكريين من مختلف الدول، كما تم استعراض مدى التطور السريع والمتزايد لتقنيات أنظمة الدفاع غير المأهولة التي باتت ترسم ملامح الجهود الدفاعية المستقبلية، لا سيما أنها تفتح آفاقاً جديدة ومبتكرة للتصدي لأي تهديد محتمل على أمن الدول والمجتمعات.

لكون قطاع المحاكاة والتدريب عنصرين أساسيين في تطوير ورفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة والمؤسسات الدفاعية والشرطية باختلاف أصنافها، فيما أبدت كبرى الشركات العالمية والمحلية المشاركة في المعرضين استعدادها للمشاركة في الدورة المقبلة في عام 2020، مثمنةً جهود حكومة أبوظبي واهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أن تكون موجودة وحاضرة مع المشاركين وبحجم التيسيرات والتسهيلات والحفاوة التي وجدها المشاركون من جميع أنحاء العالم.

جهود

وقال العميد الركن طيار راشد محمد الشامسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2018: «إن نجاح معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2018) والمؤتمر المصاحب لهما يعكس الجهود التي بذلتها اللجنة العليا ولجانها المختلفة التي ضمّت العديد من الكفاءات الوطنية.

ونفذت أدوارها باحترافية وكفاءة عالية، من أجل إنجاز هذه الدورة في وقت قياسي، وما هذا إلا نتيجة حتمية للدعم الكبير والتوجيهات السامية من قِبل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

كما عبّر عن رضاه بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المعرضان، من حيث المشاركة الدولية الواسعة، وأعداد الشركات التي استعرضت أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات العالمية في مجالات الأنظمة غير المأهولة وأنظمة المحاكاة والتدريب لتلبية الاحتياجات المتنامية في هذين القطاعين.

وتوجّه بالشكر لأعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية المنظمة للمعرضين وللمؤتمر المصاحب، ولشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» الجهة المنظمة للحدث، وشركة أبوظبي للاستثمارات والأنظمة الذاتية «أداسي»، الشريك الاستراتيجي، ولجميع المؤسسات الوطنية والشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض.

نجاح

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققه معرضا الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2018) والمؤتمر المصاحب لهما من حيث المشاركة الدولية والمحلية القياسية التي جاءت نتيجة للاستراتيجيات والحملات التسويقية التي نفذتها الشركة.

والتي شملت أكثر من 15 معرضاً دولياً والعمل الدؤوب مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه «أدنيك»، لاستقطاب وتنظيم المعارض التي تدعم القطاعات التي حددتها خطة ورؤية أبوظبي 2030، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي».

وأشار الظاهري إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض استقبلت خلال أيام المعرضين الآلاف من الوفود والخبراء والزوار ضمن مرافقها العالية المستوى التي قدمت من خلالها خدمات مميزة ضمن أعلى المعايير الدولية في مجال تنظيم المعارض والضيافة على نحو فاق توقعاتهم.

وتوجّه الظاهري بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية المنظمة للمعرضين والمؤتمر لدورهم المتميز في إخراج المعرضين بالشكل الأمثل الذي يليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات.

كما تقدم الظاهري بالشكر لجميع شركاء أدنيك في القطاعين العام والخاص، وبشكل خاص القيادة العامة للقوات المسلحة.

تهديدات المستقبل

وعُقد في اليوم الثاني المؤتمر المصاحب لمعرضي «يومكس وسيمتكس» الذي ضم نخبة من صناع القرار والخبراء العسكريين والصناعيين، إضافة إلى المتخصصين الدوليين والمحليين في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، لمناقشة أبرز التحديات والمستجدات والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة الآخذة بالتطور بشكل متسارع.

وتضمن المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «تقنيات الجيل القادم لمواجهة تهديدات المستقبل» ثلاث جلسات رئيسة، ناقشت محاور عدة، للإسهام في تحديد الاتجاهات والإشكاليات والتهديدات التي تواجه عالم الأنظمة غير المأهولة، والوقوف على القدرات والمفاهيم التشغيلية والنماذج العلمية والوسائل الحديثة في القطاعات التجارية والدفاعية، من أجل تطوير أفضل وسائل المحاكاة والتدريب.

وخصصت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض يومكس 2018 منصة داخلية على هامش أنشطة المعرض، استعرضت خلاله الشركات والجهات المشاركة أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات في مجالات التحكم وتسيير الطائرات عن بعد.

وقدّم المشاركون عروضاً حية تحاكي السيناريوهات العسكرية، إضافة إلى استعراض طيف واسع من المعدات والتجهيزات الإلكترونية التي زودت بها الطائرات المسيرة.

إقبال كبير على جناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية

شهد جناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2018» إقبالاً كبيراً من العديد من الوفود والشركات المشاركة، بهدف بحث سبل التعاون واستشراف الآفاق المستقبلية للفرص الاستثمارية.

وقال سلطان عبد الله السماحي، المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، إن المجلس نظم خلال أيام المعرض العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المجالس العالمية المشابهة.

كما استقبل الكثير من الوفود والشركات المشاركة، من أبرزها الرابطة الكورية للصناعات الدفاعية، ومجلس التسويق الإماراتي الياباني، وغيرها من الهيئات والمنظمات والشركات العالمية المهتمة ببحث فرص التعاون والاستثمار المشترك مع شركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس.

وتابع السماحي: «عقدنا العديد من الاجتماعات، ونظمنا الكثير من اللقاءات المثمرة لأعضائنا مع شركات عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية»، معرباً عن أمله بأن تثمر هذه اللقاءات عن شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة تسهم في دعم وتعزيز أداء القطاع الصناعي الوطني، وعلى الأخص الصناعات العسكرية والأمنية.

وأوضح أن المشاركة في هذا المعرض جاءت في إطار مساعي المجلس لبناء منصة تواصل فعالة بين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية والترويج لها، إلى جانب بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الدولية والشركات العالمية المشاركة في المعرض، مؤكداً أن المجلس حقق ما كان يرمي إليه من هذه المشاركة.

وأشار إلى أن المجلس اتفق مع الرابطة الكورية للصناعات الدفاعية على اجتماعات دورية لأعضائهما، بهدف تسهيل إقامة المشاريع المشتركة، وتبادل أفكار المشاريع الجديدة، وتعريف وربط أعضاء المجلسين ببعضهما.

وأكد السماحي أن المعرض حقق في دورته هذا العام نجاحاً لافتاً، إذ شكّل فرصة حقيقية لقطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، لتعزيز علاقاتها مع أهم وأبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الأنظمة غير المأهولة، والتعرف عن قرب إلى نماذج أولية تستشرف آفاق مستقبل الصناعات الدفاعية والدور المهم الذي تؤديه تقنياتها على المستويين العسكري والمدني، إضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات التكنولوجية على الصعيد العالمي.

ذراع آلية لإدارة مستودعات الإمداد والتمويل

اختتم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني مشاركته في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2018.

وعرض طلاب وطالبات المعهد مختلف المشاريع من التخصصات العلمية، ومنها مشروع الذراع الآلية، إذ يعد هذا المشروع إدخالاً للتكنولوجيا الحديثة في إدارة مستودعات الإمداد والتمويل وعملية التسلُّم والتسليم.

وأكد الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، المدير العام للمعهد، أهمية توجيه الطلبة بالمشاركة والإسهام الإيجابي في المعارض والفعاليات التي من شأنها تطوير المهارات التنظيمية لدى الطلبة، إلى جانب المهارات القيادية ومهارات التواصل، من خلال عرض تجاربهم، وشرح المشاريع والتكنولوجيا المستخدمة لرواد المعرض من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع الذي من شأنه إكساب الطلاب المشاركين للخبرات العملية والتقنية.

وأشار الحمادي إلى حرص معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على المشاركة في المعرضين اللذين يؤديان دوراً حيوياً في تعزيز العلاقات مع العديد من المؤسسات والهيئات والجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة هذا المجال.

ولفت إلى أن المشاركة في المعرضين تأتي في إطار سعي المعهد إلى مواكبة المستجدات المتلاحقة.