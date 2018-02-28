طحنون بن محمد يعزي أبناء حاجي الخوري في وفاة شقيقتهم

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء إلى محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإخوانهما في وفاة شقيقتهم، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في أبوظبي.

قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.