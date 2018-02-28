خليفة يمنح وزير خارجية كوستاريكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مانويل غونزاليس سانز وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وبلاده وتنمية أوجه التعاون بينهما.

وقلّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مانويل غونزاليس سانز الوسام.. وذلك خلال استقبال سموه له بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وأشاد سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجهود الكبيرة والعمل المتميز الذي قام به مانويل غونزاليس سانز ما أسهم في دفع العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوستاريكا إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.