حمدان بن راشد ورئيس بنما يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس الرئيس خوان كارلوس رئيس جمهورية بنما والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بالرئيس الضيف وتباحث معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي فيما بينهما بما يعود بالخير على شعبيهما.

وأعرب الرئيس البنمي عن أمله في أن تسفر زيارته للدولة ولقاءاته مع المسؤولين فيها عن نتائج طيبة تثمر بناء شراكة استثمارية ثنائية تشمل قطاعات السياحة والطاقة النظيفة والبنية الأساسية وغيرها من القطاعات التي توفر فرصاً مجدية للاستثمار في بلاده.

وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات بفضل حكمة قيادتها الرشيدة والتي باتت تشكل نموذجاً للتجارب والمشاريع الناجحة في مختلف الميادين لا سيما الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والابتكار وغيرها.. معرباً عن ثقته بوجود عناصر مشتركة بين بلاده ودولة الإمارات تساعد في التأسيس لشراكات استثمارية متعددة خاصة على مستوى القطاع الخاص في البلدين.

حضر المقابلة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وإبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية بنما وسفير الدولة لدى بنما وإدوارد فونسيكاوارد سفير جمهورية بنما لدى الدولة.