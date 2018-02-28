توقعات باستمرار سقوط الأمطار في مناطق مختلفة بالدولة

سقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة في الدولة وعدد من الجزر، وأدت الأمطار الغزيرة في خورفكان والحيل بالفجيرة ووادي الحلو ووادي سهم، إلى جريان الشعاب وامتلاء عدد من السدود.

وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير في الدولة حتى مساء السبت المقبل، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، مصحوبة بتشكيلات من السحب والسحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الشدة في مناطق متفرقة.وأرجع مصدر مسؤول في المركز الوطني للأرصاد، حالة عدم الاستقرار لوجود امتداد منخفض جوي غرب شبه الجزيرة العربية يتحرك من الغرب إلى الشرق يصاحبه امتداد منخفض آخر في طبقات الجو العليا وبمساعدة التبريد أدى إلى تكون وتكاثر السحب الركامية المنخفضة وسقوط أمطار متفرقة ومختلفة الشدة، كانت غزيرة في خورفكان 5.3 ملم، وفي الفجيرة 3.8 ملم.