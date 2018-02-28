2997 مؤسسة غذائية متميزة في دبي

حصلت 2997 مؤسسة غذائية في دبي خلال العام الماضي على تقدير A+ وA خلال تقييمها، ما يعدّ تطوراً استثنائياً ملحوظاً في زيادة عدد المؤسسات في هاتين الفئتين نظراً لتطبيق أعلى معايير السلامة المتعلقة بالغذاء.

وقال سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي: «في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لإدارة سلامة الغذاء «تعزيز الثقة بسلامة الغذاء» وإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضي ظهرت جلية جهود فرق التفتيش الغذائي، حيث جاءت النتائج متطورة وإيجابية في سياق رؤية البلدية وخطة دبي 2021».

وأوضح أن التطور في نتائج التقييم أتت نتيجة لتطبيق برامج استراتيجية في سلامة الأغذية على المؤسسات الغذائية في الإمارة.

بالإضافة إلى التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق الإجراءات الكفيلة برفع المستوى الصحي والفني لها إلى هذا المستوى المتقدم جداً، أبرزها تطبيق نظام تحليل المخاطر (الهاسب) على الفنادق وشركات التموين الغذائي وزيادة فعاليته، وهو نظام يستهدف المخاطر المتعلقة بالسلسلة الغذائية (من المواد الخام حتى طاولة المستهلك).

إيقاف

كما أشار سلطان علي الطاهر إلى إيقاف 158 مؤسسة غذائية إيقافاً مؤقتاً لحين إعادة تعديل أوضاعها والالتزام بكل الشروط والمعايير المطلوبة في أي مؤسسة في الإمارة، حيث تم رصد مخالفات عالية الخطورة، بهدف رفع المستوى الفني والصحي لها، وللتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات التصحيحية للمخالفات وفقاً لتقارير التفتيش الدورية.

وتمّ السماح لعدد كبير منها بإعادة تسيير العمل بعد استيفاء المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية اللازمة، مع ملاحظة ارتفاع عدد أوامر الإيقاف المؤقت خلال أشهر الصيف التي ترتفع فيه درجات الحرارة وتكثر المخالفات.

وأيضاً الانخفاض الحاد في مستهل أشهر الشتاء متزامناً ذلك مع الانخفاض الملحوظ في عدد المخالفات عالية الخطورة والتي تستوجب في اغلب الأحيان إصدار أوامر الإيقاف المؤقت.

وفيما يخص المؤسسات ذات المستوى المتدني تم تطبيق مبادرة جديدة ومبتكرة وهي مبادرة تفتيش السعادة هدفها الأساسي رفع مستويات ومعايير السلامة الغذائية في المؤسسات المستهدفة، من خلال الدعم الفني لها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء في هذه المؤسسات.

حيث أسهمت هذه المبادرة في رفع مستوى تقييم المؤسسات إلى حد وصول البعض منها لتقييمات A، B وتحولت من متدنية إلى متميزة.

وتهدف المبادرة الى معرفة وتشكيل وتحليل المخاطر الفنية والمتعلقة بالممارسات الصحية ومعالجتها بوضع الحلول الجذرية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في السلامة الغذائية لضمان عدم تكرارها، مما ساهم مساهمة فعالة في رفع من مستوى تقييم المؤسسات الغذائية.

وأكد الطاهر بأن هذا التميز انعكس إيجابياً على بقية تقييم المؤسسات، حيث لوحظ وفقاً للإحصائيات زيادة كبيرة في تقييم المؤسسات بتقدير جيد جداً B وبلغ عددها 5705 مؤسسات غذائية عالية الخطورة وفقاً لتصنيف الخطورة مثل (المطاعم، والكافتيريا، وغيرها) من نفس الفئة.

وحصلت 4107 مؤسسات غذائية على تقييم جيد C مما يؤكد نجاح تطبيق استراتيجية التفتيش الذكي، بالإضافة الى زيادة فعالية المشرف الصحي في نسبة عالية من المؤسسات الغذائية، ويلاحظ أيضاً انخفاض ملحوظ في نسبة المؤسسات ذات التقييم المنخفض E.

مستوى

وبذلت فرق التفتيش المتخصصة في البلدية مزيداً من الجهد الذي انعكس على التزام المؤسسات الغذائية بالتشريعات وقوانين سلامة الأغذية، وتطبيق البرامج المتقدمة في سلامة الأغذية، الأمر الذي من شأنه رفع المستوى الصحي والفني لتلك المؤسسات، والتزام العاملين والمتعاملين مع الغذاء بتطبيق أفضل الممارسات العالمية القياسية.

وبلغت الزيارات الميدانية التي تم إدخالها في نظام التفتيش الذكي لقسم التفتيش الغذائي خلال العام الماضي حوالي 32 ألف زيارة تفتيشية متنوعة ضمت: الزيارات الروتينية: وبلغ مجملها 19690 زيارة، ويتم تنفيذ هذا النوع من الزيارات بناء على جدولة مسبقة من خلال برنامج التفتيش الذكي.

حيث يقوم البرنامج بجدولة الزيارات إلكترونياً بالاعتماد على المستوى الفني والصحي للمؤسسة، ومستوى الخطورة الخاص بنوع النشاط. كما نفذت 3686 زيارة متابعة، ويتم تنفيذ هذا النوع من الزيارات للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة في الزيارات الروتينية، ويلاحظ زيادة زيارات المتابعة نتيجة التركيز على متابعة المؤسسات ذات التقييم المتدني من اجل رفع المستوى الفني والصحي لها.

ولمتابعة فعالية تطبيق برنامج المشرف الصحي في المؤسسات الغذائية وتعزيز الرقابة الذاتية. وتم تنفيذ 1693زيارة عشوائية التي تأتي من قبل المفتشين دون أن تتم جدولتها بشكل مسبق، أثناء تواجدهم في مناطق التفتيش عند ملاحظة أية مخالفات في المؤسسات الغذائية قد تؤثر على الصحة العامة.

خطة

كما أن عمليات حصر المؤسسات الغذائية في مناطق الإمارة المختلفة تتم من قبل فريق عمل مكون من المفتشين بقسم التفتيش الغذائي للتأكد من دقة أعداد المؤسسات القائمة والعاملة في كل منطقة، حسب التوزيع الجغرافي للمؤسسات الغذائية وفقاً لخطة عمل قسم التفتيش الغذائي، بالإضافة إلى 3639 زيارة أمر إداري:

ويتم تنفيذ هذه الزيارات بناء على التعليمات الصادرة من رئيس قسم التفتيش الغذائي او من إدارة سلامة الغذاء للتحقق من الوضع الفني والصحي لبعض المؤسسات الغذائية وأيضاً متابعة الإخطارات الغذائية الخارجية الواردة من وزارة التغيير المناخي والبيئة، والإخطارات الداخلية بالتنسيق مع قسم الدراسات والأنظمة.

والتأكد من عدم وجود بعض المنتجات المخالفة لشروط التداول، ولتسليم بعض التعاميم الخاصة بتطبيق بعض الاشتراطات الصحية وتعاميم سحب المنتجات المخالفة الصادرة للمؤسسات الغذائية.

3627

بلغ عدد زيارات البلاغات الناتجة عن بلاغات الجمهور للبلدية 3627 زيارة، أي ما يعادل 10 بلاغات يومياً.

وقد تمت تغطية كل البلاغات وتنفيذ ما نسبته 100 % في الوقت المحدد وفقاً لمؤشر جودة إغلاق البلاغات في تقرير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء، ويرجع ذلك لتشكيل فريق متخصص بقسم التفتيش الغذائي ضمن مبادرات قسم التفتيش الغذائي للاستجابة لبلاغات الجمهور الواردة عبر مركز الاتصال التابع للبلدية، وبلغت النسبة الإجمالية في الاستجابة لبلاغات الجمهور 100%.