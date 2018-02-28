محمد بن راشد: توفير التقنيات الحديثة يقضي على أمراض الأطفال في المناطق الفقيرة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد ظهر أمس معرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» والمؤتمر المصاحب له الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى 3 أيام.

وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه نحو 650 شركة وجهة عالمية من 75 دولة بما فيها دولة الإمارات.

اهتمام

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً بالتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الأدوية والمعدات الطبية والعلاجية التي تعرض من خلال المشاركين في المعرض السنوي، معرباً عن أمله في توفير جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التي تسهم في التوصل إلى حلول سريعة وناجحة للأمراض المنتشرة خاصة في المناطق الفقيرة .

والتي تصيب شريحة الأطفال الذين يحتاجون لعناية أوسع ورعاية صحية خاصة.

ورحب سموه بجميع المشاركين في هذا المعرض والمؤتمر وكل الزوار الذين يفدون إلى دولتنا للتعرف على منتجات الدول الصناعية التي تشارك في مثل هذه الأحداث والتظاهرات التجارية والاقتصادية والعلمية التي تستضيفها دبي وغيرها من مدن الدولة، وكذا الزوار الذين يبحثون عن الثقافة وكرم الضيافة والتسوق والفعاليات التي تدخل السرور والفرح إلى نفوسهم وعائلاتهم.

جولة

وتعرف سموه خلال الجولة التي رافقه فيها خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى عدد من الشركات والعارضين المشاركين في الحدث الذي تنظمه شركة «إندكس» منذ 23 عاماً ومراحل تطور هذا المعرض الذي بات أحد أهم المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة والدواء وتقنياتها.

وأشار القائمون على المعرض خلال الشرح الذي قدموه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن المعرض والمؤتمر يجمعان بين الباحثين والمتخصصين والخبراء في قطاع الصيدلية وأصحاب المصانع والشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية والموزعين والمسؤولين الحكوميين في منطقة الخليج والشرق الأوسط من أجل الوصول إلى تصورات مشتركة.

وإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجهها الصناعات الدوائية على مستوى العالم والإسهام في إسعاد المرضى حول العالم خاصة مرضى الأمراض المستعصية والمزمنة التي ما زال الخبراء والباحثون في مجال الطب والصيدلة يجرون بحوثهم ودراساتهم لإيجاد الأدوية العلاجية الشافية لها.

«صحة دبي» تعرض أفضل أدوية مكافحة السرطان

كشفت هيئة الصحة في دبي خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الـ 23 للصيدلة والتكنولوجيا عن إدخال أغلى وأفضل أدوية السرطان ومنها دواء تبلغ تكلفته للمريض الواحد 600 ألف درهم كل 3 شهور بمعدل 200 ألف درهم شهرياً.

وتفقد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي الشركات العارضة واستمع إلى شرح من بعض العارضين حول أحدث الأدوية العالمية، ومنها الأدوية الجينية والأدوية التي تناسب كل مريض وفقا لتركيبته الجينية.

بدوره أوضح الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في صحة دبي أن الهيئة، أدخلت أحدث الأدوية المبتكرة في العالم لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس C، من شأنها القضاء على المرض تدريجياً وبصورة نهائية، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الصيدلية الذكية منتصف مارس المقبل.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية، أن الهيئة ضمن خطتها للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي C أدخلت دواء جديداً يعد الأحدث في العالم، في علاج هذا المرض، وتخضع حالياً نحو 25 مواطنا للعلاج به، مؤكداً أن العلاج الجديد سيسهم بشكل كبير في القضاء بشكل كامل على هذا المرض بالدولة.

وقال إن الهيئة خلال الفترة الأخيرة، عملت على إدخال عدة أدوية تعد الأحدث عالمياً لعلاج الأورام السرطانية، والتصلب اللويحي، والروماتيزم، والأمراض الجلدية، وذلك ضمن خطتها الخاصة بتطوير وتحديث منظومتها الدوائية بشكل مستمر.

ولفت إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الصيدلية الذكية، لتشمل مركز ند الحمر الصحي، ومستشفى لطيفة، ومركز الطوارئ بمستشفى راشد، وذلك منتصف مارس المقبل، فيما تبقى المرحلة الرابعة من المشروع، التي ستشمل كافة مراكز الرعاية الصحية بدبي.

وللمرة الأولى تضم فعاليات مؤتمر ومعرض دوفات لهذا العام مسابقة طلابية تهدف إلى تشجيع طلاب الصيدلة ليكونوا مستشارين أفضل للمرضى، وتركز المسابقة على التغيرات والتطورات التي طرأت على ممارسات طب الصيدلة كما تعزيز دور طلاب الصيدلة في قطاع الرعاية الصحية، وسيتم تكريم الطلاب العشرة الأوائل خلال اليوم الثالث والأخير من دوفات.

تفاعل

يحظى معرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا بإقبال كبير من الزوار المحليين والإقليميين خاصة من ذوي الاختصاص من أفراد وشركات وجهات حكومية وغيرها ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار لهذه الفعالية إلى ما يزيد على ثمانية آلاف زائر حسب الإحصاءات المتوقعة.