"الأرصاد" يتوقع طقساً غائماً جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام .. فيما تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خاصة السواحل والمناطق الشمالية.. بينما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار أحيانا.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 / 35 كم / ساعة بوجه عام تصل 50 كم / ساعة أحيانا خاصة على البحر خلال نشاط السحب.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج مع نشاط السحب.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 18:42 والثاني عند الساعة 06:13.

أما بحر عمان فأوضح أنه سيكون متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:51 والثاني عند الساعة 21:16 والجزر الأول عند الساعة 14:35 والثاني عند الساعة 03:14.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 17 85 40

دبي 32 20 80 45

الشارقة 30 16 85 50

عجمان 31 19 80 50

أم القيوين 30 15 85 40

رأس الخيمة 31 16 85 55

الفجيرة 27 19 80 45

العين 32 16 85 30

ليوا 31 14 90 35

الرويس 29 20 85 25

السلع 30 21 85 30

دلما 25 20 80 50

طنب الكبرى 23 18 85 45

طنب الصغرى 24 18 85 45

أبوموسى 23 18 85 45