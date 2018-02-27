محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له.

وتبادل سموه والدكتور عبد العال بحضور الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الحديث حول العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر وسبل تعزيزها على مختلف المستويات بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مجلس النواب المصري الوضع العربي الراهن ودور البرلمانات العربية في خدمة المصالح القومية في المحافل الدولية.

وأكد سموه أهمية تفعيل التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية من أجل ترسيخ دورها في تعزيز التعاون العربي.

حضر اللقاء، عدد من الشيوخ و الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.