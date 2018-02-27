الإمارات تحصد جائزة أفضل جناح في معرض البحرين الدولي للحدائق

حصد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في جهاز أبوظبي للرقابة للغذائية جائزة أفضل جناح مشارك في الركن التوعوي بمعرض البحرين الدولي للحدائق 2018 عن فئة المؤسسات الحكومية وذلك خلال مشاركته في فعاليات المعرض الذي اختتمت أعماله مؤخرا في المنامة.

وأقيم حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز المعرض بحضور سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في البحرين والمشاركين بالفعاليات.

وشارك الجهاز بجناح خاص استعرض خلاله الأنشطة والخدمات التي يقدمها للمجتمع وجهوده في توعية الجمهور بممارسات السلامة الغذائية وركن خاص بالابتكار الزراعي ونشر وتوزيع الكتيبات التوعوية وعرض مرئي بشأن إنجازات الجهاز وعروض أخرى عن مشروع "سلامة زادنا".

وأشاد المهندس ثامر راشد القاسمي رئيس الوفد الإماراتي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز بجهود اللجنة المنظمة للمعرض وحسن استضافتها لجناح الدولة ..مؤكدا أن المعرض استطاع أن يرسخ مكانته بين المحافل الدولية ذات الصلة بقطاع الزراعة والاستدامة ليصبح في مصاف الأنشطة الحضارية التي تتناول قضايا الغذاء والزراعة على مستوى العالم.

وأشاد بحفاوة الاستقبال الذي حظيت به مشاركة الدولة بفعاليات المعرض الأمر الذي يجسد أصالة وصلابة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين والذي انعكس على تفاعل رواد المعرض من المواطنين البحرينيين مع جناح الدولة معربا عن تقديره لجهود فريق عمل الجهاز ومركز خدمات المزارعين أعضاء الوفد في إيصال رسائل جناح الدولة وإبراز الجهود التي تبذلها الإمارات في مجال السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية.

وأكد القاسمي حرص الجهاز خلال مشاركته في المعرض على تنمية وتعزيز التواصل الدائم بين المؤسسات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف المنشودة والمصلحة المشتركة في كافة المجالات لاسيما في مجال الأمن الغذائي والزراعي وتسليط الضوء على السمعة المتميزة لإمارة أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام من خلال تعريف المشاركين بالتشريعات الغذائية والزراعية المتقدمة التي يتبناها الجهاز في مجال السلامة الغذائية واستدامة القطاع الزراعي إلى جانب تبادل الخبرات من الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة بالمعرض وتصدير المعرفة والخبرات التي يمتلكها الجهاز لضمان تحقيق أكبر فائدة ممكنة منها للعالم.

وشهدت مشاركة الجهاز كذلك زيارات ميدانية للمنشآت الغذائية رافق خلالها الوفد الإماراتي فرق التفتيش التابعة لقسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة البحرينية للاطلاع على إجراءات التفتيش المتبعة وأهم التحديات التي تواجه المفتشين إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات لبعض المزارع النموذجية للتعرف على الممارسات الزراعية المطبقة وآليات مكافحة الآفات وأنظمة الري والتسميد المعمول بها للاستفادة من التجربة البحرينية وتبادل الخبرات في هذا المجال وزيارة أحد مزارع الثروة الحيوانية الخاصة بإنتاج حليب الضأن والماعز وتصنيع مشتقاته كالألبان والأجبان والصابون الطبيعي للتعرف على هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها.

وزار الجهاز المشاتل الحكومية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين ومحطات الأبحاث والتدريب الخاصة بتطوير مهارات المزارعين البحرينيين وتمكينهم من كافة المهارات والخبرات اللازمة لتنمية عملياتهم الزراعية واطلع على الجهود الحكومية المتبعة في هذا الشأن بهدف تعزيز الخبرات واستقطاب أحدث الوسائل المتبعة في عملية توعية وتوجيه المزارعين.

واستعرض مركز خدمات المزارعين بأبوظبي خلال مشاركته أهم الجهود التي يبذلها في مجال مكافحة الآفات الزراعية وتطبيق الممارسات الجيدة لما بعد الحصاد واستعراض المكانة المرموقة التي حققها المنتج المحلي في إمارة أبوظبي تحت العلامة التجارية "حصاد مزارعنا" والتي يهدف المركز من خلالها للارتقاء بمفهوم الترويج للمنتج المحلي وتعزيز مساهمته في السوق حيث نظم المركز جولة على سوق المزارعين البحريين للتعرف على الوسائل المتبعة في عملية تسويق المنتجات الزراعية المحلية.