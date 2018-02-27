وزير خارجية البحرين متحدثاً رئيساً في منتدى الإعلام

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن الدورة السابعة عشرة للمنتدى المُقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستحظى بمشاركة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، أحد المتحدثين الرئيسيين لهذه الدورة من خلال جلسة حوارية مخصصة له.

ضمن الافتتاح الرسمي في اليوم الأول للحدث الأبرز على خريطة الإعلام العربي، والذي ستنطلق أعماله في مدينة جميرا بدبي يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أبريل المقبل.

وأوضح نادي دبي للصحافة أن الحوار مع الوزير سيتطرق إلى سلسلة من الموضوعات المهمة التي تشغل المنطقة العربية وتمتد تأثيراتها إلى خارج حدود منطقتنا.

وفي مقدمتها دور الإعلام ومدى تأثيره في الملفات المهمة القائمة على الساحة العربية، ودخوله على خط القرار السياسي من خلال توجيه دفة بعض الملفات سواء سلباً أو إيجاباً، وغيرها من القضايا الإقليمية المهمة في ضوء المتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.

قامة عربية

وأعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن بالغ ترحيبها بمشاركة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة في المنتدى هذا العام، وقالت: «إنه من دواعي سرورنا أن يكون أحد المتحدثين الرئيسيين لمنتدى الإعلام العربي هذا العام قامة عربية لها مكانتها وتاريخها في ساحة العمل الدبلوماسي، بكل ما يحمله الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من خبرات.

وكل ما يملكه من رؤى كوّنها خلال رحلة طويلة من العمل السياسي الذي جاب خلالها على العديد من الموضوعات التي تشغل بال المنطقة وترتبط بمصير الأمة العربية، حيث ستقدم مساهمته ثقلاً نوعياً لحوارات المنتدى هذا العام».

تحديات

وأضافت: «ستكون هذه الجلسة فرصة للاقتراب من فكر رجل مسكون بقضايا أمتنا العربية والخليجية تنصب مهمته الأساسية على ضمان استقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، وتوحيد وجهات النظر وتنسيق المواقف حيال الموضوعات والقضايا الحاسمة المرتبطة بواقع ومستقبل المنطقة، بما تحمله تلك المسؤولية من تحديات كبيرة .

وبما تطلبه من حصافة وحكمة في التعاطي مع تلك التحديات التي لا تلبث أن تزداد وتيرتها في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، حيث نتطلع للتعرف على رؤى وأفكار هذا المسؤول العربي رفيع المقام حول إمكانية إقامة حوار حقيقي يصل بنا إلى صورة المجتمع العربي المنشود القائم على الاحترام المتبادل والسلام والتفاهم والتعايش الإيجابي».

رسالة المنتدى

يُذكر أن رسالة الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي وشعارها «تحولات إعلامية مؤثرة» تركز على مدى تأثير الإعلام في الملفات المهمة القائمة على الساحة العربية، وكيف ساهم الإعلام في توجيه دفة بعضها سواء سلباً أو إيجاباً.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض المنتدى مدى التأثير الذي تركته التحديات المصاحبة لتلك الملفات على ساحة الإعلام العربي؛ بما في ذلك الصعوبات التي يواجهها الإعلاميون في تناول الأوضاع العربية الراهنة بأسلوب مهني يتسم بالحيادية والموضوعية وبما يعين على الاقتراب من الحقائق ويسهم في تحليل مضمونها للوقوف على ما يمكن أن تسفر عنه تلك الأوضاع من تطورات للاستعداد لتوظيف فرصها ومعالجة تداعياتها.