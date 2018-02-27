تمديد ساعات العمل لتخفيض المخالفات في الشارقة

مدّدت القيادة العامة لشرطة الشارقة ساعات العمل في مبنى القرية المرورية «تسجيل» إلى الساعة 12 ليلاً اليوم وغداً الأربعاء وهما آخر يومين من مهلة خفض المخالفات المرورية بنسبة 50% داعية السائقين إلى الاستفادة من القرار بتسديد مخالفاتهم وتسوية أوضاعهم، مؤكدة أن القرار لتخفيف الأعباء المالية على أفراد الجمهور انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة.

وأهابت شرطة الشارقة بأفراد المجتمع تسديد المخالفات المستحقة عليهم والاستجابة للقرار من خلال الالتزام بقوانين السير والمرور وتفادي المخالفات.

وجاء القرار ضمن مبادرات الشرطة التي تهدف لإسعاد المتعاملين، حيث تضمن القرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، ويشمل كل المخالفات الموقعة من قبل شرطة الشارقة حتى 31 من ديسمبر 2017، وإلغاء النقاط المرورية المسجلة حتى يوم أمس، ويتم تخفيض قيمة جميع المخالفات إلى النصف في ما عدا المخالفات المحررة من قبل الجهات الأخرى والمخالفات الموقعة بالإمارات الأخرى، ويتم تحصيل المخالفات عن طريق برنامج دفع المخالفات (MOI) ما عدا أصحاب النقاط المرورية فيتعين عليهم مراجعة الإدارة.

وكان المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة قد دعا أفراد الجمهور بالتوجه إلى تسديد مخالفاتهم والاستجابة لأهداف القرار من خلال التزامهم بقوانين السير والمرور وتفادي المخالفات التي تزيد من تراكم الأعباء المالية عليهم.