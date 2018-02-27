الصندوق الدولي للحبارى يدعم مركز خليفة للهندسة الوراثية

أكد ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على أهمية الإمكانات العلمية المتميزة والمختبرات الحديثة التي يتمتع بها مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية بجامعة الإمارات، مؤكدا على أن حكومتنا الرشيدة، تسعى من خلال دعم جهود الصندوق إلى إجراء الأبحاث التطبيقية والأساسية في هذا المجال، وبناء شبكة من المشاريع للمحافظة على النوع داخل الموائل الطبيعية وخارجها لطائر الحباري، حيث يوفر الصندوق رافداً معلوماتياً مهماً للباحثين والمعنيين بالشأن البيئي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له لمركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية بجامعة الإمارات، وتأتي هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتحسين نمو النباتات الصحراوية.