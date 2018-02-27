برعاية خليفة.. تدشين «صـــــرح زايــد المؤسس»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم أمس تدشين «صرح زايد المؤسس» على كورنيش أبوظبي تخليداً لذكرى القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

حضر مراسم التدشين.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ويأتي تدشين صرح زايد المؤسس بالتزامن مع إطلاق المبادرة الوطنية «عام زايد» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة مرور 100 عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

إرث خالد

وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تركه فينا بعد حياة أمضاها في خدمة شعبه وإعلاء شأن وطنه، سيظل محفوراً في عقول وقلوب أبناء هذا الوطن الذي أرسى لبناته الأولى.. قائد أراد لوطنه أن يكون رائداً بين الأمم بما تركه في أهله من قيم ليظل قوياً بإرادة أبنائه، عزيزاً بعزيمتهم، منيعاً بانتمائهم والتفافهم حول قيادتهم التي وضعت لنفسها هدفاً لا تحيد عنه هو سعادة الناس.

وقال سموه: سيبقى إرث زايد نبعاً لا ينضب تستمد منه الأجيال الدروس وتستلهم منه العبر في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والتفاني في رفعته... سيبقى «صرح زايد» ماثلاً يشهد بما قدمه القائد المؤسس من تضحيات وما حققه من إنجازات هي الأساس الذي قام عليه بنيان الاتحاد... هذا الإرث الحافل بقصص الإخلاص للوطن والوفاء لترابه يملي علينا والأجيال القادمة مسؤولية صون المكتسبات.

ومضاعفة النجاحات، ليكون دائماً وطننا رمزاً للعزة والكرامة والنماء». وأضاف سموه: «دشنا اليوم أنا وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخواننا حكام الإمارات «صرح زايد» .

وهو رسالة مهمة تصل الأجيال القادمة بذكرى قائد وضع أساس نهضة وطنهم وضمن له مقومات العزة والكرمة... رسالة يجب على الشباب استيعاب مضمونها والعمل على ترجمة محتواها إلى إنجازات في شتى القطاعات من أجل مواصلة المسيرة التي بدأها زايد وجيل المؤسسين، ليرسم الشباب مستقبل وطن لم يرد لأبنائه منذ ساعاته الأولى سوى أن يكونوا دائماً في أعلى مراتب التميز والنجاح».

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على فكرة الصرح بما لصاحبه من مكانة ليس فقط في قلوب الإماراتيين ولكن في قلوب كل الشعوب التي طالتها إسهاماته الخيرة له. وقال سموه: «عندما يذكر العطاء يذكر زايد.. فقد أسس طيب الله ثراه لنهج إنساني خلد اسمه في سجلات التاريخ بما أجذله من عطاء عم كل بقعة من بقاع الأرض..

سعى زايد لنشر الخير في ربوع العالم وجعل من الإمارات منارة للأمل والتفاؤل، وصنع من عطائها جسوراً يعبر بها الضعفاء المحن ويتجاوزن بها التحديات...

واليوم يسير أبناؤه على النهج ذاته لتبقى الإمارات دائما نبع الخير للناس ومصدر سعادتهم بمداد من التسامح والوئام والسلام». وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «سعدت اليوم برفقة أخي محمد بن زايد وإخواني الحكام بافتتاح «صرح زايد» في العاصمة أبوظبي.. زايد هو صرح وطني وعالمي.. وزايد له صرح في قلب كل إماراتي وكل محب للإمارات.. واليوم تزداد عاصمة النور أبوظبي بمعلم وطني يحمل ذكرى مؤسس الوطن».

وأضاف سموه: «شعب الإمارات سيفرح وسيسعد بهذا الصرح الجديد.. صرح زايد.. لأن كل فرد له قصة مع زايد.. وكل مواطن يحمل قلباً يحب زايد... تاريخنا بدأ مع زايد.. ومستقبلنا سيظل يحمل بصمته وقيمه وذكراه للأبد».

مدرسة زايد

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن مدرسة زايد ستبقى واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.. تلهمنا والأجيال المقبلة بإنسانيتها وقيادتها وحكمتها، مشيراً إلى أن صرح زايد المؤسس قيمة إضافية لمعرفة هذه الشخصية الفذة التي غرست في نفوسنا قيما ومآثر عظيمة، فزايد.. قائد آمن بمبادئه وقيمه الخيرة.. وجعل بناء وسعادة الإنسان الإماراتي هدفه الأوحد ورسخ فيه قيم العمل والعطاء والبذل، الأمر الذي ألهم الكفاءات الوطنية للمضي قدماً بمسيرة النماء والازدهار إلى الأمام بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه إن مشاعر فياضة تلامس قلوبنا ووجداننا جميعاً ونحن نكشف اليوم بكل فخر عن صرح زايد المؤسس في موقع سيبقى علامة مضيئة ومعلماً يزيد جمال أبوظبي جمالاً... ليظل يلهمنا ويمدنا بأسس الخير والعطاء وقيم الحياة، ويبرز رسالة خالدة بأن زايد بإنسانيته وحكمته وقيادته أسس دولة وبنى أمة وشيد حضارة. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «من عرف زايد عن قرب.. أدرك عظمة ونبل وتفرد هذا القائد الذي صاغ منهجاً قيادياً وحياتياً عالمياً يدرس للأجيال.. أساسه القيم الرفيعة..

ورسالته السلام والمحبة والتسامح.. ونهجه بناء الإنسان، مشيراً إلى أن صرح زايد يحمل رسالة ضمنية لأجيال اليوم والمستقبل بأن زايد ليس مجرد قائد عادي بل هو رمز وطني وعربي وإنساني استثنائي.. سنظل نستحضر إرثه ومبادئه ونخلص لها في حياتنا.. لتلهمنا وتدفعنا لنكون دائماً في المقدمة.

وأكد سموه أن وطناً بناه زايد وأرسى دعائم نهضته.. سيبقى بعون الله عزيزاً منيعاً كريماً نفاخر به العالم.. مرتكزين على أبناء وبنات الوطن الذين يمضون بثبات وفق أسس وميراث زايد ونهجه الذي تأصل فيهم ويستلهمون منه مكامن العطاء والتفوق والطموح نحو آفاق المستقبل منوهاً بأن ارتباطنا بزايد هو ارتباط الأب بابنه والقائد بشعبه والإنسان بوطنه.. ارتباط وثيق لا ينفصم متجذر في عقل ووجدان كل إماراتي وشبابنا اليوم مطالبون بأن يكونوا أوفياء لزايد.. من خلال علم ينهلونه ويتسلحون به وأخلاق يرتقون بها وإنسانية يعتزون برسوخها.. وانتماء يفخرون به.

وقال سموه: ممتنون للوالد والقائد المؤسس زايد الذي أحدث الفارق في حياتنا وتوجها بتلك المكانة العالمية المستحقة لدولتنا، وسيبقى له في القلب دائماً مكانة عميقة تسكن كل إماراتي وكل محب ومخلص وعاشق للإمارات.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «بكل عرفان ووفاء وفخر واعتزاز افتتحنا مع أخي محمد بن راشد والحكام صرح زايد المؤسس على كورنيش أبوظبي تخليداً لذكراه العطرة.. ونبراساً للأجيال القادمة...تستلهم قيمه وحكمته ورؤيته وإنسانيته التي شيّد بها دولة عصرية نفاخر بها الأمم».

اعتزاز

من جانبهم أعرب أصحاب السمو حكام الإمارات عن اعتزازهم الكبير بما تركه مؤسس البلاد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من إرث وطني وإنساني وحضاري تجسد في مظاهر التنمية والنهضة الشاملة على امتداد أرض الإمارات والمكانة الرفيعة التي يتبوأها الوطن والسمعة الطيبة التي يحظى بها الإنسان الإماراتي وعطائه لخير البشرية، داعين المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء لما قدمه لوطنه وشعبه وأمته مؤكدين أن شعب الإمارات وقيادته سيبقون فخورين بمؤسس الاتحاد زايد الخير وسيتناقلون محبته جيلاً بعد جيل.

حضور

وحضر التدشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.

وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وعدد من الشيوخ وجمع من رفقاء الشيخ زايد، رحمه الله، والمقربين منه إلى جانب الوزراء وكبار الشخصيات وأعيان الدولة.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لعام زايد إن بصمة الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، واضحة جلية لشعب الإمارات وشعوب العالم كافة، من خلال إنجازاته العمرانية والثقافية والإنسانية الخالدة، وشخصيته «طيب الله ثراه» قدوة لنا جميعاً في السلوك والعمل والقيادة والفكر.

و«صرح زايد المؤسس» منارة لأجيال المستقبل، يعرفهم بسيرة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها وتطورها، وبفكره المتميز الذي سبق عصره، وبالأحلام التي حققها بالصبر والجهد والعمل الدؤوب، وبأقواله التي صارت نهجاً نقتدي به ونسير وفق فلسفته، وسيشكل هذا الصرح صلة وصل تاريخية بين الحقب الزمنية، وبين الأجيال التي شهدت قيام الاتحاد والأجيال التي حظيت بنعمة الاتحاد، والأجيال التي ستذكر القائد المؤسس بالخير.

وأكد سموه مواصلة السير على نهج زايد و الحفاظ على مبادئه وإنجازاته، والقيم النبيلة التي أرساها في قلوب مواطني ومقيمي الدولة، والاستمرار في العمل والعطاء وفق حكمته ورؤاه السديدة.